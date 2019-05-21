ГК «Формула» внедрила систему управления предприятием 1С:ERP в компании «НТМ Рус»

Группа компаний «Формула» провела комплекс работ по внедрению автоматизированной системы управления предприятием 1C:ERP в компании «НТМ Рус», российском представительстве международной финской группы NTM – компании по производству мусороуборочной техники.

В результате реализованного проекта компания «НТМ Рус» смогла наладить систему аналитического и финансового учета с помощью технологий ERP, усилить контроль за сроками выполнения заказов и себестоимостью продукции и тем самым повысить удовлетворенность со стороны клиентов и улучшить работу с поставщиками.

Автоматизированная система управления также позволяет формировать различные аналитические отчеты с подробной детализацией по результатам деятельности «НТМ Рус» согласно требованиям ее финской головной компании. Теперь руководство российского подразделения может оперативно создавать пакет отчетности, необходимый для эффективной работы с иностранным инвестором.

«Мы презентовали финскому руководству группы NTM подготовленные нами отчеты и прогнозы, которые можно получать благодаря внедренной ERP-системе. В результате, они остались очень довольны и одобрили дальнейшее инвестирование в построение системы стратегического управления предприятием», – отметил генеральный директор компании «НТМ Рус» Вячеслав Никитич.

Работы по внедрению ERP консультанты группы компаний «Формула» начали с проведения предпроектного обследования предприятия, во время которого определяются потребности заказчика и задачи, которые данная система должна решать. После этого идет этап моделирования будущей системы и обучение персонала «НТМ Рус» по работе с ней.

Далее специалисты группы компаний «Формула» провели этап подготовки системы к запуску – наполнение справочников, перенос данных, чтобы сотрудникам «НТМ Рус» было удобно начинать работу в ERP-системе. Только после этого стартует ее запуск в промышленную эксплуатацию. Все работы проводились по технологии корпоративного внедрения проектов, принятой в группе компаний «Формула».

«Мы смоделировали для “НТМ Рус” рабочий инструмент в виде эффективной системы управления предприятием, которая позволит нашим партнерам решать разные бизнес-задачи: сокращать ненужные издержки, контролировать фактическую себестоимость, улучшать взаимоотношения с клиентами, поставщиками, международным инвестором. Сейчас, пока идет активный процесс освоения системы, мы оказываем необходимую консультационную поддержку сотрудникам “НТМ Рус”», – сказала генеральный директор группы компаний «Формула» Ольга Васильева.