ЭОС выпустила новую версию мобильного приложения для работы с электронными документами EOSmobile

ЭОС объявила о выпуске новой версии корпоративного мобильного приложения EOSMobile для iOS. В ней реализована поддержка iOS 12 и поддержка электронной подписи (ЭП), в частности для продуктов компаний «Рутокен», «Криптопро», «Алладин Р.Д».

Реализовано удаление обработанных документов через 48 часов с целью экономии свободного места на устройстве и механизм контроля и предупреждения пользователя о заканчивающемся свободном месте на устройстве.

«В современном мире мы уже не следим за объемами информации, которые получаем и храним. Данное нововведение позволит избежать ситуаций, когда у пользователя на планшете в момент работы заканчивается свободное место, а он, не ожидая этого, полагает, что произошла какая-то ошибка в нашем приложении», – сказал начальник отдела проектирования корпоративных мобильных приложений Артем Андреев.

В папке «История» появился поиск (фильтр) документов. Изменено наполнение папки «История» – теперь документы не будут дублироваться, соответственно стало проще найти документ, с которым пользователь ранее работал.

В папке «Неотправленные» также изменено наполнение – теперь в ней будут отображаются только те документы, которые содержат значимые операции и требуют обязательной синхронизации в СЭД (например, завизированный проект документа, введённый отчет, направленное на исполнение поручение и так далее).

На правой панели EOSmobile, помимо реквизитов по документу, поручений для документа и листа согласования для проекта документов, теперь отображаются связанные документы. При наличии интернета приложение позволяет переходить к связанным документам (загружая их из СЭД), просматривать их файлы и видеть работу, проведенную по документу.

Существенные изменения в EOSmobile произошли в части персонализации. Так, пользователь может настроить время отображения уведомлений или полностью отключить их отображение. Данный параметр будет полезен опытным пользователям, которые уже не нуждаются в подсказках со стороны приложения (напомним, что начать использовать EOSmobile можно практически без предварительного обучения или прочтения документации).

Для быстрой навигации по страницам документа без скроллирования теперь может использоваться опциональный режим миниатюр. Кроме того, реализован альтернативный вид списка документов Cover Flow, при котором список документов представлен в виде превью первых страниц документов и реквизитов по документам.

Были произведены и другие улучшения и исправления. В частности, в приложении появилась скелетная загрузка, когда требуется загрузить большое количество документов, а соответственно и данных о них (например, список документов в левой панели или в папке «История»). Сделано это, чтобы уменьшить субъективное время ожидания у пользователя, а также чтобы у пользователя не складывалось впечатление, что приложение зависло или не работает.

Интерфейсных улучшений и исправлений много: например, улучшена работа навигации в приложении. При открытии документа из Cover Flow теперь будет автоматически открываться правая панель с поручением/проектом поручения/листом согласования. Если срок подчиненных виз превышает плановую дату проекта документа, пользователю поступит предупреждение – «Желтый будильник» теперь оповещает пользователя за два дня до окончания срока исполнения поручения.

Также исправлены отображение метки «Дерево поручений» и работа счетчика необработанных задач на метке «Дерево поручений».

На сервере мобильных решений (СМР) добавлен параметр строгого требования ЭП при подписании поручения. Это необходимо клиентам, у которых 100% электронного документооборота происходит в электронном виде с использованием ЭП. При соответствующей настройке пользователь сможет направить поручение на исполнение только с использованием ЭП, соответственно исключена возможность направить поручение не подписав ЭП.

В СМР добавлен модуль «Очистка БД» – теперь можно будет настроить удаление таких процессов, как архивирование версий, удаление файлов, удаление пользователей, удаление недогруженных документов. Все это позволит существенно экономить дисковое пространство, а также поддерживать СМР в работоспособном состоянии.

Также добавлен бета-модуль «Протоколирование», который позволяет отслеживать операции с документами и возникающие ошибки. Улучшена скорость взаимодействия СЭД «Дело» и СМР: в дополнение к прежнему методу получения документов из СЭД «Дело» был реализован новый метод взаимодействия.

Интерфейсные улучшения и исправления в СМР также реализованы: оптимизирована работа с контактами (ДЛ, организации, представители организации), поправлены процессы синхронизации, удаления и повторного добавления пользователя, добавлено уведомление «Пользователь не активирован», если синхронизация пользователя с СЭД не была запущена.