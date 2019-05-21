ЕМЕ завершила автоматизацию склада компании «Мир газа»
Компания ЕМЕ объявила о завершении проекта автоматизации склада производственно-торговой компании «Мир газа», российского поставщика современного газобаллонного оборудования мировых производителей. Компания имеет разветвленную дилерскую сеть во всех регионах России. Склад компании расположен в г. Светлограде, площадь склада – 2000 кв.м.
Необходимость автоматизации складской логистики была обусловлена растущим ассортиментом компании, задачами оптимизации бизнес-процессов компании, повышения качества услуг, совершенствования организации работы с разветвленной дилерской сетью.
Использование возможностей EME.WMS позволило автоматизировать и оптимизировать работу склада полностью.
В ходе проекта было реализовано адресное хранение, настроена работа с мерным товаром и отрезками, подбор, учет отрезков. Полностью учтена специфика организации мелкоячеистого хранения.
В процессе выполнения проекта автоматизации были учтены особые требования заказчика, к которым относятся автоматическое распределение и подборка товара по зонам хранения на основании справочника групп товаров, наличие мезонина,
зона мелкоячеистого хранения с автоматическим размещением и пикингом,
работа с мерным товаром и учет отрезков.
«EME.WMS обладает полным функционалом и способна решить все задачи по управлению складскими процессами. Отдельно хочу отметить профессиональную работу специалистов ЕМЕ на площадке, ответственность, умение быстро реагировать на запросы», - отметила заместитель начальника склада Обидина В. В.