Dell представила десятую серию компактных ноутбуков Latitude

Dell Technologies представила десятое поколение коммерческих ноутбуков серии Latitude, более изящных, компактных и удобных для переноски. Новый портфель мобильных бизнес-ПК Dell разработан с учетом требований ИТ-подразделений.

Новые ПК Latitudes с интегрированными программными и аппаратными средствами преобразуют способы развертывания, управления, защиты и поддержки корпоративных устройств ИТ-подразделениями и предлагают различные технологические экспресс-опции. Так, Expresscharge за один час заряжает аккумулятор до 80%, а Expresscharge Boost зарядит его на 35% за 20 минут. В некоторых системах также используется технология Dell Expressconnect, которая обнаруживает и подключает ПК к самой мощной сети Wi-Fi и обеспечивает пропускную способность до 40% выше, чем при применении обычной антенны. Это приводит к снижению частоты разрывов соединения, способствует более надежной передаче файлов и быстрой синхронизации электронной почты.

Недавний опрос компании Ispos, проведенный по заказу Dell, показал, что работающие полный день сотрудники считают встроенные функции безопасности одним из трех наиболее важных факторов при выборе рабочего ПК. Почти 80% респондентов полагают, что встроенные в их рабочие ПК функции безопасности обеспечивают безопасность данных их компании.

Именно поэтому в ноутбуки Dell Technologies добавлены новые уровни безопасности корпоративного класса, которые избавляют пользователей от необходимости запоминать пароли и обеспечивают быстрый и безопасный вход в систему. Многие из новых ПК Latitude теперь могут оснащаться сканерами отпечатков пальцев, встроенными в кнопку включения питания, и ИК-камерами с поддержкой функции Windows Hello для более надежной биометрической аутентификации. Многие системы также могут оборудоваться новыми защитными шторками для камер Dell Safescreen и устройством для считывания смарт-карт, контактным считывателем смарт-карт FIPS 201с SafeID для защиты учетных данных пользователя. Ноутбуки также поддерживают недавно анонсированную Dell SafeBIOS, которая дает заказчикам дополнительную информацию об изменениях BIOS, проверяя целостность прошивки в облаке.

ПК Latitude 10-го поколения оптимизирован для нового ПО Dell Technologies Unified Workspace.

Новые ПК Latitude могут оснащаться процессорами Intel Core vPro восьмого поколения и решениями Intel Wi-Fi 6 (Gig+) для более быстрых подключений.

В дополнение к серии Latitude 7400 2-в-1, представленной в этом, новая линейка Latitude включает в себя ноутбуки серий 7000, 5000 и 3000.

ПК серии Latitude 7000 в 13- и 14-дюймовом форм-факторе – это компактные ноутбуки премиум-класса для бизнеса. Корпуса ноутбуков, изготовленные из прочного обработанного алюминия или углеродного волокна, имеют шарнирную конструкцию с регулируемым крутящим моментом, которая позволяет легко открывать антибликовый дисплей с узкими рамками легким движением.

Ноутбук Dell Latitude 7400

Данный портфель ПК также включает в себя ноутбук Latitude 7200 2-в-1, который отличается более тонким и легким дизайном, отделкой премиум-класса из полированного анодированного алюминия и клавиатурой с подсветкой. Это 12-дюймовое устройство, полностью интегрированное с работой ИТ-подразделения компании, является наиболее защищенным, управляемым и многофункциональным решением Latitude. Новинка оснащена съемным экраном, самым компактным в линейке Dell – для тех, кто отдает приоритет мобильности в режиме планшета.

Все ноутбуки могут оснащаться оперативной памятью емкостью до 32 ГБ и в некоторых конфигурациях обеспечивают до 20 часов автономной работы – на 25% больше, чем предыдущее поколение. Для мобильных профессионалов Latitude 7000 предлагает сотовую антенну 4x4 CAT16 с узкой рамкой и динамической настройкой, обеспечивающую гигабитные скорости передачи в сети LTE для более быстрой загрузки файлов.

Ноутбуки бизнес-класса Latitude 5000 Series также предлагают широкий спектр бизнес-функций и возможностей настройки. ПК серии Latitude 5000 (13-, 14- и 15-дюймового форм-фактора) в новом усиленном углеродным волокном корпусе отличает заявленное время автономной работы – до 20 часов. Конфигурации с дисплеями HD, Full HD или сенсорными экранами с узкими рамками, мощные процессоры Intel Core восьмого поколения с опциональной дискретной графикой помогают решать самые сложные и требовательные к ресурсам задачи.

Ноутбук Dell Latitude 5500

Кроме того, Dell Technologies представила новый ПК Latitude 5300 2-в-1 –компактный широкоформатный 13-дюймовый ноутбук 2-в-1 бизнес-класса. Конвертируемый ПК Latitude 5300 360o с шарнирной крышкой оснащен прочным безрамочным сенсорным дисплеем Corning Gorilla Glass с разрешением Full HD и антибликовым покрытием для удобства чтения экрана. Он весит всего 1,43 кг. Этот ПК 2-в-1 может оснащаться оперативной памятью емкостью до 32 ГБ и устройством хранения емкостью до 1 ТБ.

Новая серия Latitude 3000 устанавливает стандарт для бизнес-ноутбуков начального уровня. Эти ПК обладают возможностями корпоративного класса, обеспечивают существенную производительность и при этом доступны по цене. Теперь такие ноутбуки с еще более компактной конструкцией и обновленным внешним видом можно приобрести в 14- и 15-дюймовом форм-факторе. Имеется также новая 13-дюймовая модель.

Ноутбук Dell Latitude 3301

Новейшие коммерческие док-станции Dell – это мощные зарядные устройства и, по данным производителя, первые модульные док-станции с наращиваемой мощностью и возможностями подключения. Доступно три опции подключения – Thunderbolt 3, два порта USB-C или один USB-C и поддержкой технологии Expresscharge и Expresscharge Boost для ноутбуков Dell. Новые док-станции заряжают ноутбук (совместимые системы) до 80% в течение одного часа и обеспечивают до 35% заряда за 20 минут.