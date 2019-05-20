Wildberries избавилась от бумаг в распределительных центрах в пользу электронного документооборота

Компания Wildberries с февраля 2019 г. перешла на использование решения Synerdocs для обмена электронными транспортными накладными (ЭТрН) с поставщиками. Теперь в логистических комплексах Wildberries практически нет бумажных документов, а приемка товаров от поставщиков проходит быстрее.

Отказаться от бумаг с поставщиками компания решила 5 лет назад. Изначально к работе в сервисе Synerdocs подключились специалисты отделов продаж и взаиморасчетов, затем к ним присоединились другие подразделения, в том числе распределительные центры Wildberries. В конце января 2019 г. компания перешла на новую версию Synerdocs 2.27.

Wildberries продолжает автоматизацию процессов – переводит в безбумажный формат новые виды документов. В феврале 2019 г. компания начала обмениваться с поставщиками товаров электронными транспортными накладными. За первые два месяца Wildberries получила в сервисе свыше 13 тыс. документов. При этом для работы с накладными контрагенты активно используют мобильные решения – чат-боты Viber и SMS.

Каждая электронная транспортная накладная, поступающая в Wildberries от контрагента, проходит форматно-логический контроль. Благодаря проверке исключаются ошибки в оформлении документов, сокращаются сроки их рассмотрения и подписания.

Компания планирует ускорить приемку товаров. Все данные о водителе, машине и продукции будут использовать напрямую из электронной транспортной накладной. Информация отобразится в корпоративной системе, а водителям останется лишь подъехать к месту разгрузки в указанное время в порядке электронной очереди.