Навигационное оборудование «Росэлектроники» вошло в реестр Росстандарта

Навигационный модуль холдинга «Росэлектроники» Госкорпорации Ростех вошел в реестр утвержденных типов средств измерений Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Наличие сертифицированного модуля в составе навигационной аппаратуры потребителя позволяет использовать ее в качестве средства измерения.

Отечественный навигационный модуль ПРО-04, разработанный АО «НИИМА «Прогресс» (входит в «Росэлектронику»), имеет ряд особенностей: он выполнен по технологии КМОП 55 нм и способен принимать сигналы сразу нескольких навигационных систем – ГЛОНАСС, GPS, Galileo, SBAS. Устройство предназначено для вычисления текущих координат и скорости объекта в реальном времени, формирования секундной метки времени и обмена данными с внешним оборудованием. В основе ПРО-04 – навигационная микросхема, разработанная в рамках опытно-конструкторских работ по заказу Минпромторга России.

«Наши навигационные приемные модули уже поставляются для скоростных электропоездов «Ласточка», курсирующих по МЦК. Их использование позволяет пассажирам внутри вагона видеть на электронном табло информацию о скорости движения поезда, дату и время, полученные по сигналам ГНСС с помощью навигационного приемника, а пассажирам, ожидающим на платформе – узнать, когда прибудет следующий поезд. Применение в навигационной аппаратуре модуля ПРО-04 соответствует программе импортозамещения и способствует повышению доли выпуска отечественной ЭКБ», – отметили представители «Росэлектроники».