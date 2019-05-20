На базе РВК начнет работу Технический комитет по стандартизации искусственного интеллекта

Государственный фонд фондов РВК при поддержке Минпромторга России и Росстандарта инициировал создание Технического комитета «Искусственный интеллект», в сферу ответственности которого войдет широкий спектр вопросов, связанных с нормативно-техническим регулированием различных аспектов прикладного использования технологий ИИ. Заявки на вступление в комитет от заинтересованных организаций принимаются до 1 июля 2019 г.

Технический комитет создается по инициативе РВК для повышения эффективности работ по развитию отечественной нормативно-технической базы в области искусственного интеллекта. Новый орган объединит профильные организации, органы власти, научно-исследовательские и образовательные институты для национальной, межгосударственной и международной стандартизации технологий ИИ. При этом в сферу ответственности нового ТК войдет широкий комплекс вопросов, связанных с регулированием технологий ИИ и ранее прорабатывавшихся в рамках ряда отдельных технических комитетов Росстандарта.

Новый комитет займется формированием программы разработки национальных стандартов в области искусственного интеллекта, включая технологии обработки больших данных, машинного обучения, когнитивные и нейротехнологии. Кроме того, отдельным направлением работы комитета станет участие в процессе международной стандартизации от лица Российской Федерации, включая рассмотрение вопросов о применении международных стандартов в сфере ИИ на национальном уровне, участие в работе объединенного международного технического комитета по стандартизации ISO/IEC JTC 1 «Information Technologies», а также участие в работе подкомитета ISO/IEC JTC 1 SC 42 «Artificial Intelligence».

Председателем создаваемого на базе РВК Технического комитета «Искусственный интеллект» станет директор по научным проектам НИУ «Высшая школа экономики» Сергей Гарбук, ранее возглавлявший информационное направление Фонда перспективных исследований, центр информационных технологий в НИИ стандартизации и унификации Минпромторга России.

Структура нового Технического комитета «Искусственный интеллект» будет выстроена зеркально профильному международному подкомитету SC 42 и объединит рабочие группы, отвечающие за вопросы унификации и обеспечения качества технологий ИИ, а также специализирующиеся на формировании стандартных требований к технологиям искусственного интеллекта в различных отраслях. Это позволит сосредоточиться на разработке терминов и определений, концептуальных положений в области ИИ, подготовке других основополагающих стандартов, проведении работ по стандартизации типовых архитектур систем ИИ, форматов представления данных в системах с ИИ а также на разработке требований к показателям и критериям качества систем с ИИ, общим способам обеспечения доверия к системам ИИ, включая методы выявления и парирования специфических угроз информационной безопасности автоматизированных систем с ИИ. Помимо этого, в список задач ТК войдут создание унифицированных правил оценки функциональных характеристик систем с ИИ при решении прикладных задач в различных отраслях экономики и определение роли и границ использования систем ИИ в различных прикладных отраслях, оценка и минимизация рисков, обеспечение надежности применения систем.

«Уровень развития технологий искусственного интеллекта будет во многом определять экономический, научно-технологический и оборонный потенциал государств. В России системные разработки по направлению ИИ осуществляются в рамках Национальной технологической инициативы и программы «Цифровая экономика». РВК как проектный офис НТИ выступила с инициативой создания единого специализированного органа по стандартизации, чтобы сформировать условия для скорейшего преобразования накопленных фундаментальных знаний в сфере ИИ в конкретные продукты и услуги и обеспечить их прикладное внедрение в различных отраслях экономики», – отметил генеральный директор РВК Александр Повалко.

«Основной целью работы вновь создаваемого Технического комитета будет являться разработка стандартных требований, выполнение которых обеспечит доверие общества к технологиям ИИ при решении различных прикладных задач. Это особенно важно в тех случаях, когда некорректная работа интеллектуальных систем может нанести вред жизни и здоровью людей, привести к серьёзному экономическому или экологическому ущербу. Благодаря разрабатываемым стандартам потребитель технологий ИИ сможет убедиться, например, что беспилотный автомобиль безопасен для пассажиров и окружающих, а качество работы системы поддержки принятия медицинских решений не уступает квалификации опытного врача», – сказал Сергей Гарбук.