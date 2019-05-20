Kingston представила новый корпоративный SSD KC2000

Kingston Digital, дочерняя компания по производству флэш-памяти Kingston Technology Company, объявила о выходе KC2000, твердотельного накопителя нового поколения формата M.2 NVMe PCIe для корпоративных и опытных пользователей. Kingston KC2000 NVMe PCIe, по заявлению производителя, обеспечивает высокую производительность благодаря новейшему контроллеру Gen 3.0 x 4 и 96-слойной технологии 3D TLC NAND.

Накопитель отличается скоростью чтения и записи до 3200 и 2200 МБ/с соответственно.



KC2000 – самошифруемый диск, который поддерживает сквозную защиту данных с использованием 256-битного аппаратного шифрования AES и позволяет использовать программное обеспечение для управлению безопасностью TCG Opal 2.0 от независимых поставщиков, таких как Symantec, McAfee, Winmagic и других. KC2000 также оснащен встроенной поддержкой Microsoft eDrive, защищенного хранилища для использования с Bitlocker.

«KC2000 разработан для активного использования, особенно при интенсивных рабочих нагрузках на ПК и рабочих станциях, где требуются скорость и надежность, — отметил Джастин Карасек, менеджер направления SSD Kingston. — SSD обеспечивает большую гибкость, доступен в емкостях до 2 ТБ, а форм-фактор M.2 помогает экономить пространство. KC2000 – это идеальный твердотельный накопитель для пользователей, которым требуется обновить хранилище данных».

Новый корпоративный SSD Kingston KC2000 NVMe PCIe

KC2000 NVMe PCIe SSD доступен в емкостях 250 ГБ, 500 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ, сопровождается пятилетней ограниченной гарантией и технической поддержкой.