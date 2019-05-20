GEM Capital инвестирует в блокчейн-платформу Vostok

Инвестиционная компания GEM Capital вошла в число инвесторов проекта по созданию блокчейн-платформы Vostok. Компания приняла участие в первом раунде инвестиций, в рамках которого было привлечено $120 млн при оценке всего проекта в $600 млн. Сейчас идет привлечение средств в рамках второго раунда инвестиций, в котором весь проект оценивается в более чем $1 млрд.

Vostok – проект по созданию закрытой блокчейн-платформы, предназначенной для использования компаниями частного и государственного секторов. Инициатором проекта является создатель Waves Александр Иванов.

«Используемая платформой Vostok технология уже функционирует и демонстрирует крайне высокую скорость обработки транзакций, что вызывает интерес со стороны крупнейших представителей бизнеса», – отметил управляющий директор GEM Capital Александр Быховский.

В декабре 2018 г. проект Vostok привлек $120 млн при оценке всего проекта в $600 млн. В рамках первого раунда были проданы цифровые активы, необходимые для работы блокчейн-платформы, а сделка была структурирована с использованием механизмов привлечения частных инвестиций в других отраслях.

«GEM Capital стал одним из институциональных инвесторов в рамках первого раунда финансирования нашего проекта. Участие в нем GEM Capital подтвердило успешность разработанной нами схемы привлечения капитала в блокчейн-проекты, которая дает больший уровень комфорта и привычна профессиональным инвесторам», – сказал Александр Иванов, основатель и генеральный директор Waves и проекта Vostok.