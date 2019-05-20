«Элтекс» запускает в серийное производство новые высокопроизводительные Ethernet-коммутаторы агрегации

«Элтекс» объявил о запуске в серийное производство новых высокопроизводительных Ethernet-коммутаторов агрегации 10G.

Коммутаторы MES5316A, MES5324A и MES5332A разработаны на базе пакетного процессора Marvell Aldrin. Изделия серии оснащены интерфейсами 10GBASE-R/1000BASE-X и предназначены для использования в операторских сетях в качестве устройств агрегации и в небольших центрах обработки данных.

Пропускная способность новой линейки коммутаторов достигает 640 Гбит/сек. Коммутаторы MES5316A, MES5324A и MES5332A имеют 16, 24 или 32 порта 10G соответственно и могут объединяться в стек, состоящий из восьми устройств. Неблокируемая коммутационная матрица позволяет осуществлять корректную обработку информации при максимальных нагрузках, сохраняя при этом минимальные и предсказуемые задержки на всех типах трафика. Схема вентиляции front-to-back обеспечивает качественное охлаждение при использовании устройств в условиях современных ЦОД. Дублированные вентиляторы и источники питания постоянного или переменного тока в сочетании с развитой системой мониторинга аппаратной части устройства позволяют получить высокие показатели надежности. Также устройства имеют возможность горячей замены модулей питания и вентиляционных модулей, обеспечивая бесперебойность функционирования сети оператора.

Ethernet-коммутатор MES5324A

Первая серия устройств будет выпущена в июне 2019 г.