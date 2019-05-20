«Дом.ru бизнес» открыл «умный» офис по обслуживанию корпоративных клиентов в Москве

Федеральный телеком-оператор «Дом.ru бизнес» («ЭР-телеком холдинг») открыл двери нового офиса по обслуживанию корпоративных клиентов в Москве и теперь находится по адресу ул. 8 марта, дом 12 (м. Динамо).

Новый офис компании представляет собой «умное» здание, подключенное ко всем инновационным системам компании, таким как видеоаналитка, мониторинг микроклимата, а также видеонаблюдение с возможностью распознавания лиц. Клиенты могут не просто ознакомиться с информацией об услугах компании и протестировать их в демозоне, но и посмотреть, как работает «умный» офис на примере московского филиала «Дом.ru бизнес».

«За счет решений, которые были внедрены в офисе, мы снизили затраты на электроэнергию на 16% в первом квартале этого года и увеличили производительность труда за счет мониторинга климата на 12,5%, – сказал Константин Бейюсов, директор по продажам филиала "ЭР-телеком холдинг" в Москве. – Это стало возможным благодаря контролю освещения рабочих мест и поддержанию комфортных климатических показателей в помещениях (в частности, содержание углекислого газа). Будущее уже наступило, и мы на примере собственного офиса показываем нашим клиентам, как можно сэкономить и оптимизировать затраты».

В 2018 г. телеком-оператор запустил на региональном рынке Москвы и Московской области пакетные решения на базе высокоскоростных каналов в сочетании с VAS-сервисами для самых разных отраслей бизнеса. Клиентам среднего и малого бизнеса стали доступны объединенные телеком-услуги, в том числе интеллектуальное видеонаблюдение, облачная телефония (ОАТС), Wi-Fi для бизнеса, а также услуги на базе IoT (интернет вещей). Основой предлагаемой телеком-инфраструктуры является стабильный интернет.