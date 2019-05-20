Банк «Открытие» завершил внедрение решения SAP по кадровому администрированию и расчету заработной платы

Завершился важный этап трансформации бизнес-процессов банка «Открытие». На базе SAP Human Capital Management (HCM) создана централизованная система для кадрового администрирования и расчёта заработной платы. Партнером по внедрению выступила компания MOLGA Consulting.

Новая система объединила более 20 тыс. сотрудников в головном офисе и 745 офисах банка по всей стране. Ключевой предпосылкой внедрения решения стала консолидация банковской группы: присоединение к банку «Открытие» банка «Бинбанк». До этого бизнес-процессы кадрового администрирования и расчета заработной платы были рассредоточены между 5 разными ИТ-системами двух банков. Целью проекта было вместе с юридическим объединением компаний группы объединить и унифицировать процессы кадрового учета и расчета заработной платы.

SAP HCM позволила упростить процесс сбора и обработки данных: вся информация о сотрудниках хранится в единой системе. В рамках проекта были внедрены модули управления организационной структурой, кадрового учета, расчета заработной платы и управления рабочим временем. Помимо этого, в системе реализована возможность автоматически определять социальный пакет сотрудника, рассчитывать обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений. Проект был реализован в сжатые сроки: с момента его старта до запуска системы в промышленную эксплуатацию в банке «Открытие» прошло 6 месяцев. Ближайший конкурентный ориентир осуществления такого проекта – 12 месяцев.

«Одна из стратегических задач банка до 2020 года – встать на один уровень с лидерами рынка. Достижение этой цели невозможно без эффективных бизнес-процессов и цифровых технологий. В рамках внедрения системы мы объединили ресурсы банка, вендора и партнера, и результат превзошел наши ожидания. С 1 января 2019 г. расчет заработной платы производится в новой системе», – отметила руководитель блока по работе с персоналом банка «Открытие» Елена Салихова.