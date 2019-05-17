«Яндекс.такси» поможет заказать такси дачникам и жителям отдаленных районов

В «Яндекс.такси» заработала новая система распределения заказов, которая позволяет искать машину в соседних районах. Об этом CNews сообщили в пресс-службе сервиса.

Новая функциональность актуальна, если пользователь делает заказ, например, на даче или просто в местности, где мало водителей. Если приложение не найдет свободную машину рядом с пользователем, то не остановит поиск, а продолжит искать в соседнем районе.

В случае, если водитель поедет к пассажиру из другого района, поездка обойдется чуть дороже, а подождать придется дольше обычного. Зато человек не останется без такси.

Новая система распределения заказов, которая позволяет искать машину в соседних районах, заработала на всей территории России в последних версиях «Яндекс.такси» для iOS и Android.