Платформа «Сбклауд» объединила разные гипервизоры в облаке с единой системой управления и биллингом

Облачная платформа «Сбклауд» предоставила пользователям возможность одновременного использования разных гипервизоров для управления виртуальными ресурсами в едином облачном ландшафте. Расширены возможности моделирования разных вариантов виртуальной ИТ-инфраструктуры с учетом бизнес-задач и бюджета: заказчики могут самостоятельно выбирать гипервизор и необходимые виртуальные ресурсы, перераспределять их в рамках одного облака между «регионами» «Сбклауд» под управлением гипервизоров с разной стоимостью.

Возможность выбора гипервизоров в рамках единой облачной платформы открывает пользователям «Сбклауд» новый уровень свободы при создании enterprise-решений в области виртуализации. Заказчики, которым важно одновременно применять разные технологии виртуализации, могут теперь создавать в едином облаке «Сбклауд» виртуальные ИТ-инфраструктуры как на базе проприетарного решения Vmware vSphere с использованием гипервизора ESXi, так и на базе среды виртуализации РУСТЭК с использованием open-source гипервизора KVM.

Концепция «регионов» «Сбклауд» позволяет заказчику использовать для создания виртуальной ИТ-инфраструктуры сегменты облака с различными преднастроенными параметрами: гипервизорами, уровнями защищенности и др. Это открывает широкие возможности для создания мультиоблачных ИТ-инфраструктур, бесшовной интеграции облаков от различных провайдеров (гиперскейлеров), позволяя им работать вместе и использоваться как единое целое, а также предоставлять сервисы от гиперскейлеров в облачном ИТ-ландшафте заказчика. В единой панели управления для каждого «региона» доступны различные конфигурации виртуальных машин, а также подробный биллинг: какие ресурсы используются и как расходуется бюджет предприятия, подразделения, отдела заказчика.

По данным «Сбклауд», для вертикального масштабирования виртуальной инфраструктуры удобнее применять технологии Vmware, а для горизонтального масштабирования и автоматической балансировки нагрузки – технологию виртуализации РУСТЭК с гипервизором KVM. Гипервизоры Vmware ESXi и KVM выбраны как наиболее популярные инструменты для управления виртуальными ресурсами. Гипервизор на базе KVM дорабатывался специалистами «Сервионики» и «Сбклауд» в процессе создания платформы РУСТЭК, его производительность значительно улучшена по сравнению с открытым решением. РУСТЭК, по данным разработчика, – единственное на данный момент промышленное решение на базе Openstack, быстродействие и отказоустойчивость которого соответствуют требованиям крупных корпоративных заказчиков. В дальнейшем «Сбклауд» планирует поддерживать и другие гипервизоры, проприетарные и на открытом коде.