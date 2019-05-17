Mail.ru Group запустила инструмент для расчета охвата по отдельным контекстным фразам в myTarget

Рекламная платформа myTarget запустила инструмент для расчета потенциального охвата аудитории каждой отдельной контекстной фразы. Это позволит рекламодателям на этапе настройки кампании понимать предварительный охват запросов и корректировать список до запуска рекламы.

Охват каждого запроса считается как приблизительное число пользователей за неделю, которые смогут увидеть объявление, округленное до тысяч. Важно учитывать, что объем потенциально охваченной аудитории по отдельным фразам не будет совпадать с общим охватом списка благодаря исключению возможных пересечений нескольких запросов, которые задает один пользователь.

По каждой контекстной фразе, как и при работе со списком запросов, показатель потенциального охвата выделяется цветом – зеленым для актуальных данных и оранжевым для фраз, объем аудитории которых еще рассчитывается системой.