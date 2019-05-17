Asus представила смартфон Zenfone 6. Цена

Asus представила Zenfone 6, мощный смартфон, оснащенный поворотной камерой.

Поворотная камера, установленная в смартфоне Zenfone 6, решает сразу две типичные для большинства современных смартфонов проблемы. Во-первых, благодаря поворотному модулю отпадает необходимость делать в безрамочном экране специальный вырез для фронтальной камеры. Во-вторых, благодаря все той же поворотной камере стало возможным делать селфи с помощью основной камеры с высоким разрешением. Обе камеры смартфона – 48-мегапиксельная камера Sony IMX586 и 13-мегапиксельная сверхширокоугольная камера (125°) – размещены в поворотном модуле, который приводится в действие шаговым двигателем. Модуль поворачивается на 180°, поэтому любая из камер может использоваться как в качестве основной, так и в роли фронтальной. Более того, поворотный модуль может фиксироваться под любым углом, позволяя делать фотографии из максимально удобного положения.

Безрамочный дисплей Nanoedge диагональю 6,4 дюйма защищен от повреждений стеклом Corning Gorilla Glass 6. Установленный в смартфоне Zenfone 6 флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 855, по данным компании, на 45% быстрее предшествующей модели, а графическое ядро превосходит предыдущую версию по производительности на 20%. Емкость аккумулятора 5000 мА·ч, одна из самых высоких из доступных во флагманских устройствах, обеспечивает до двух дней автономной работы в режиме максимально активного использования.

Переработанный пользовательский интерфейс ZenUI 6 сочетает быструю и плавную работу с удобством и простотой использования, которую оценят даже пользователи, впервые взявшие в руки устройство серии Zenfone. Интерфейс стал «чище» и понятнее, а новая темная цветовая схема (режим Dark Mode) помогает снизить нагрузку на глаза при работе с экраном в условиях слабой освещенности.

Технология Optiflex запоминает предпочтения пользователя и наиболее часто используемые приложения, чтобы ускорить их первоначальный и повторный запуск и сэкономить заряд аккумулятора в режиме ожидания. Новый режим конфиденциального прослушивания (Private Listening) воспроизводит все голосовые сообщения и ответы голосового помощника «Google ассистент» только через разговорный динамик, поэтому можно не беспокоиться, что личное сообщение будет зачитано вслух.

Новый смартфон Asus Zenfone 6 с поворотной камерой

Для дополнительного комфорта в смартфоне Zenfone 6 имеется программируемая физическая смарт-клавиша, которую можно настроить на выполнение самых востребованных команд, включая вызов голосового помощника «Google ассистент». Однократное нажатие, двойное нажатие или нажатие и удерживание – различные способы активации смарт-клавиши могут отвечать за различные команды.

В комплекте поставляются наушники премиального уровня Asus Zenear Pro, дополнительно оптимизированные специалистами фирмы 1more.

Смартфон Asus Zenfone 6 (ZS630KL) будет доступен для предзаказа 23 мая 2019 г. в фирменном магазине Asus Shop по цене 42,99 тыс. руб. за версию 6/128 ГБ, а для первых покупателей, оформивших предзаказ, действует специальное предложение: вместе с Zenfone 6 они получат фитнес-часы Asus Vivowatch BP. Количество подарков ограничено.

Цены на остальные конфигурации: 6/64 ГБ по цене 39,99 тыс. руб.; 8/256 ГБ 49,99 тыс. руб.; 12/512 ГБ 69,99 тыс. руб.