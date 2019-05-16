Vivo радикально снижает цены на флагманские модели

Vivo объявила о снижении стоимости популярных моделей своих смартфонов с 17 мая 2019 г. Новые цены получат устройства флагманской линейки – V15 и V11, а также аппараты, ориентированные на молодую аудиторию – Y95 и Y93. Смартфоны по новым ценам будут доступны в интернет-магазине Vivo и в магазинах официальных партнеров производителя.

Стоимость Vivo V15 с безрамочным экраном и выдвижной камерой составит 23,99 тыс. руб. (изначальная цена – 28,99 тыс. руб.); стоимость Vivo V11 со встроенным в экран сканером отпечатков пальцев – 15,99 тыс. руб. (изначальная цена составляет 29,99 тыс. руб.); стоимость смартфона Vivo Y95 с NFC-модулем – 12,99 тыс. руб. (вместо 18,99 тыс. руб.); стоимость Vivo Y93 с двойной камерой составит 14,99 тыс. руб. (вместо 15,99 тыс. руб.).

Смартфон Vivo V15 отличается безрамочным экраном Ultra FullView, изящным дизайном и AI-функциями. Модель обладает камерами: 32-Мп выдвижной фронтальной камерой и тройной основной AI-камерой, благодаря которым Vivo V15 делает фотографии, оптимизированные с помощью ИИ-функциональности.

Vivo V15 работает на новейшей операционной системе Android 9, оснащен восьмиядерным процессором и комплектуется 6 ГБ ОЗУ. Vivo V15 оборудован NFC-модулем, который позволяет обходиться без наличных денег при использовании Google Pay и других электронных платежных систем.

Флагманский смартфон Vivo V11 оснащен двумя основными камерами с искусственным интеллектом 12 Мп + 5 Мп, которые дополняют друг друга. Фронтальная камера с 25-мегапиксельным сенсором делает снимки выского качества, а усовершенствованная AI-технология Face Shaping улучшает черты лица, сохраняя при этом естественную красоту.

Экран смартфона Halo FullView с каплевидным вырезом и соотношением сторон 19,5:9 и Super AMOLED-матрицей, обеспечивает яркое и четкое изображение. Благодаря оптическому сканеру отпечатков пальцев, спрятанному под экраном, V11 идентифицирует пользователя, а расположение сканера упрощает разблокировку.

Для обеспечения работы AI-функциональности V11 оснащен сверхмощным восьмиядерным процессором Snapdragon 660AIE от компании Qualcomm с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти.

Vivo Y95 с 6,22-дюймовым экраном Halo FullView, 20-Мп фронтальной камерой и аккумулятором емкостью 4030 мА·ч – первая модель Vivo, оборудованная чипом NFC для бесконтактных платежей.

Смартфон Vivo Y93 обладает 4 ГБ оперативной памяти и восьмиядерным процессором, которые позволяют без труда запускать на смартфоне сразу несколько приложений.

Vivo Y93 оснащен 13-Мп основной камерой, обеспечивающей высокую четкость изображения, и 2-Мп вспомогательной камерой, способной захватывать информацию о глубине резкости. Благодаря такому сочетанию смартфон способен осуществлять съемку с эффектом боке.