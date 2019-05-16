Роботизированные самосвалы «БелАЗ» подключили к сети 5G

На территории завода «БелАЗ» развернута тестовая, автономная сеть beCloud с применением технологий пятого поколения, работающая совместно с сетью LTE-Advanced Pro. Данная сеть является прообразом будущей республиканской сети пятого поколения, тесно интегрированной сетью четвертого поколения.

На два большегрузных автомобиля — один карьерный самосвал и погрузчик — были установлены комплекты оборудования, отвечающего техническим спецификациям разрабатываемого стандарта 5G. Используемые технологии стандартов (New Radio и LTE-Advanced Pro) позволили техническим специалистам компании «ВИСТ групп» (входит в ГК «Цифра») протестировать беспилотное управление автомобилями, а также работу самосвалов в режиме робота (проект «Интеллектуальный карьер»).

Для беспилотного транспорта, система, учитывающая нюансы геологической обстановки, должна передавать информацию с минимальным временем задержки. Специалистам beCloud на данный момент удалось сократить время отклика оборудования до 10-11 мс (миллисекунд), что уже меньше достигнутых показателей в сети 4G, однако больше, чем ожидается в будущих сетях 5G. В настоящий момент специалисты beCloud продолжают настройку оборудования и оптимизацию каналов связи для достижения наилучших показателей.

Тестирование технологии пятого поколения позволит оценить ее возможности для эффективного применения в сфере машиностроения и беспилотного транспорта. Планируется создание технологического решения, которое будет успешно эксплуатироваться в промышленных масштабах.

Роботизированные самосвалы «БелАЗ» являются основной частью проекта «Интеллектуальный карьер», который реализует российская компания «ВИСТ групп», на предприятиях горнодобывающей отрасли. Для этого используется беспилотные роботизированные самосвалы, грузовой транспорт и технология высокоточной спутниковой навигации.

Минимальное присутствие людей на участке добычи позволяет повысить эффективность и безопасность работ, в том числе в труднодоступных регионах, и устранить проблему нехватки квалифицированного персонала. Проект также направлен на снижение расходов на топливо и эксплуатационные затраты.

По совместным договоренностям с руководством компании «БелАЗ» на полигоне в Жодино beCloud будет применять наиболее передовые и доступные в настоящее время технологии пятого поколения. Следующим этапом тестирования технологии пятого поколения в сфере машиностроения и добычи природных ископаемых является создание автономной тестовой сети на реально действующем карьере.