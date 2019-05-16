На юго-востоке Москвы построят новый ЦОД за 1,3 млрд рублей

На заседании градостроительно-земельной комиссии Москвы (ГЗК) принято решение о размещении дата-центра в границах производственной зоны № 23 «Серп и молот». Об этом CNews сообщили в пресс-службе Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

Новый Дата-центр общей площадью 7,28 тыс. кв. м. будет расположен по адресу: Москва, ул. Авиамоторная, д. 69.

«Общий объем инвестиции в проект составит 1,3 млрд рублей. Срок реализации – 2021 г. В результате общая площадь строений на участке составит 19,46 тыс. кв. м., что позволит обеспечить рабочими местами 136 человек», – сказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.