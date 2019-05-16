«Крок» перевел заводы «Локотеха» на «1С:ERP управление предприятием 2»

ИТ-компания «Крок» перевела четыре завода группы компаний «Локотех», российского предприятия по ремонту локомотивов, на оперативное управление производством с помощью системы «1С:ERP управление предприятием 2». В результате стандартизированы и автоматизированы задачи планирования и оперативного управления на ряде производственных площадок. В новой системе работает более 4 тыс. сотрудников и ежемесячно формируется около 120 тыс. документов. Внедрение продолжается еще на трех заводах, также планируется ее тиражирование на сервисные локомотивные депо «Локотех».

Проект выполнен в рамках заключенного ранее соглашения о сотрудничестве «Локотех» и фирмы «1С», которое предусматривает расширение использования в группе компаний единой информационной системы на базе «1С:ERP управление предприятием 2» для целей комплексного производственного планирования и управления жизненным циклом локомотива.

Система оперативного управления производством (ОУП) объединила учетные и производственные контуры всех заводов. Создан центр компетенции по развитию автоматизации производства на базе экспертной группы передового завода в Улан-Удэ. Основные производственные службы – конструкторско-технологические отделы и производственные цеха, работают в едином информационном пространстве. Единые механизмы контроля помогают оперативно получать информацию о себестоимости продукции и использованных ресурсах на производстве.

В связи с широкой географией и трехсменным графиком работы, доступ к системе возможен в режиме 24х7. Она интегрирована с системами электронного паспорта производства (система визуализации производственного процесса), бухгалтерского учета, управления персоналом, НСИ (нормативно-справочная информация) и другими смежными подсистемами. В управлении деятельностью предприятий используется общая нормативная база и данные группы компаний. С помощью ИТ-системы менеджмент предприятий получает прозрачную картину по материальным и трудозатратам с отслеживанием производственных показателей всех заводов.

«Наша основная задача – постоянное увеличение эффективности производства и снижение себестоимости за счет управления материалоемкостью, ритмичностью и качеством. Для реализации этой задачи необходимо повысить прозрачность и точность планирования. Система ОУП помогла автоматизировать контроль за материальными ресурсами на всех этапах производства, контролировать выполнение производственной программы в режиме реального времени. Это крайне важно учитывая нашу специфику, ведь потребность в материальных и трудовых ресурсах определяется в ходе ремонта локомотива. Система также позволяет сравнивать и анализировать показатели эффективности предприятий, обеспечивая возможность выявлять и распространять наилучшие производственные практики», – сказал Дмитрий Сергиенко, управляющий директор «Локотеха» по развитию цифровых технологий.

«Мы рады помочь компаниям совершенствовать их деятельность. Любая ERP-система требует большого количества данных для корректной работы, но времени на сбор и подготовку всегда не хватает. Мы вложили много сил, чтобы процесс стал простым и понятным для работников заводов. Одной из основных сложностей в ходе реализации проекта было внедрение системы без остановки производства. Также выражаю благодарность сотрудникам ГК «Локотех» за вовлеченность в проект. В создании системы приняло участие действительно много специалистов компании – от мастеров цехов до директоров заводов. Благодаря совместной работе нам удалось не только решить функциональные задачи, но и сделать систему удобной для всех ее пользователей. Теперь наша команда готова решать самые сложные задачи в ходе внедрения бизнес-приложений на крупных машиностроительных предприятиях», – отметил Евгений Завьялов, директор по бизнес-приложениям ИТ-компании «Крок».