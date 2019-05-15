В России начались продажи смартфона Nokia 4.2. Цена

HMD Global объявила о начале продаж в России Nokia 4.2 – продвинутого смартфона в тонком классическом корпусе по доступной цене. Ориентировочная розничная цена Nokia 4.2 – 12,99 тыс. руб. Смартфон доступен для покупки в фирменном интернет-магазине Nokia, а также в розничной сети «М.Видео».

Среди особенностей Nokia 4.2 – безрамочный дисплей с микровырезом для селфи-камеры 8 Мп, процессор Qualcomm Snapdragon 439, предустановленная Android 9 Pie, выделенная клавиша «Google ассистент» и двойная основная камера 13 Мп + 2 Мп.

Nokia 4.2 – смартфон с выделенной клавишей «Google ассистент». Одно нажатие на клавишу – и «Google ассистент» найдет ответ на заданный вопрос, включит навигатор, озвучит список задач на день, построит нужный маршрут или поставит музыку по запросу. Два нажатия на клавишу – и на экране появится сформированный подробный план на день, включающий расписание движения транспорта и счета, которые необходимо оплатить. Нажмите и удерживайте кнопку – и «Google ассистент» перейдет в режим walkie-talkie, в котором будет слушать вас и реагировать на вопросы, пока вы не отпустите кнопку.

В Nokia 4.2 доступны передовые функции, работающие под управлением технологий искусственного интеллекта. Например, функция разблокировки по лицу, быстрый запуск установленных приложений с помощью «Google ассистента» и моментальный доступ к камере. Пользовательские настройки позволяют обращаться к «Google ассистенту» за помощью в решении простых задач без разблокировки устройства – можно установить таймер, посмотреть запланированные задачи, включить музыку и задать вопросы.

Nokia 4.2 имеет компактный корпус небольшой толщины – 8,4 мм, а также малый вес – 161 грамм. В новинке установлен безрамочный дисплей HD+ с диагональю 5,71 дюйма, соотношением сторон 19:9 и микровырезом для селфи-камеры 8 Мп. Задняя панель выполнена из стекла, а рама – из матового поликарбоната. Кнопка включения оснащена светодиодным индикатором, привлекающим внимание пользователя при получении уведомлений.

В Nokia 4.2 установлен восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 439, автоматически обеспечивающий прирост производительности в играх и при просмотре потокового видео.

За качество фото отвечает двойная основная камера: 13 Мп +2 Мп с сенсором глубины. Технологии искусственного интеллекта и машинного обучения помогают в создании качественных фото, которые можно обрабатывать прямо в приложении «Google фото». «Google объектив» помогает быстро получить информацию о предметах в поле вашего зрения, просто наведя на них объектив.

Владельцам Nokia 4.2 доступна моментальная съемка в режиме HDR даже при тусклом освещении. Передовые алгоритмы, создающие один качественный снимок из нескольких, снятых последовательно, позволяют снимать более светлые, насыщенные и детальные фотографии с большим динамическим диапазоном. Дополнительный простор для творчества открывает режим боке и возможность съемки фото и видео с фронтальной и селфи-камер одновременно.

Nokia 4.2 поставляется с предустановленной Android 9 Pie, разработанной компанией Google, и входит в программу Android One. Nokia 4.2, как и все смартфоны Nokia, включенные в Android One, будет получать ежемесячные обновления для системы безопасности в течение трех лет, а также владельцу смартфона будут доступны два главных обновления операционной системы.

В Android 9 Pie предусмотрены функции, созданные с использованием технологий искусственного интеллекта, благодаря которым смартфон работает быстрее и со временем адаптируется к привычкам владельца. Адаптивная батарея оптимизирует энергопотребление, ограничивая работу редко используемых приложений. Активаторы для приложений, отвечающие за часто используемые функции, предугадывают действия пользователя, поэтому для выполнения действия не требуется запускать само приложение. Обе функции обеспечивают быстродействие смартфона и оптимизируют работу Android 9 Pie.