MerliONCloud стал дистрибьютором отечественного облачного сервиса «Харизма» для проведения интерактивных бизнес-презентаций

Компания Merlion в рамках развития проекта MerliONCloud, подписала дистрибьюторское соглашение с компанией Charisma и включила в свой портфель новый для российского рынка продукт – «Харизма». Это облачная платформа для проведения интерактивных бизнес-презентаций, которая позволяет расширить инструментарий общения менеджеров отделов продаж с покупателями и сотрудников клиентского сервиса с обращениями потребителей. «Харизма» подходит для компаний, у которых значительную долю в бизнесе коммерческой службы занимают продажи в виде онлайн-общения продавцов с клиентами или личных встреч.

«Мы создали продукт для проведения презентаций, который не только увеличит эффективность встреч с клиентами, но и даст возможность руководителям контролировать процесс проведения переговоров. Поддержка со стороны Merlion позволит большому количеству компаний улучшить свои бизнес-показатели за счет эффективных презентаций с помощью платформы «Харизма», – отметил исполнительный директор Charisma Лев Полонуер.

В платформе можно настроить обмен данными между корпоративной CRM-системой и презентацией – выгрузить список клиентов для встреч и вводную информацию о демонстрируемом продукте или сервисе. В этом случае онлайн-презентация сможет обращаться к клиенту по имени и подстроит набор слайдов под его нужды и интересы.

С «Харизмой» в ходе встречи с клиентом можно закрыть множество бизнес-процессов: подбор необходимого продукта, демонстрация его характеристик и особенностей, онлайн-проверка его наличия и цены, подписание договора, оплаты и оформления доставки. Всё это в режиме онлайн отражается в CRM-системе компании, и оформленный заказ практически сразу начинает комплектоваться и отгружаться для доставки по заданному адресу.

Для руководителей платформа «Харизма» – это новый, эффективный и интерактивный инструмент для контроля продавцов. Система сохраняет статистику каждой встречи с клиентами. Руководитель может увидеть, какие именно слайды были показаны клиенту, сколько времени менеджер уделил тому или иному слайду, сколько клиентов от общего количества показов дошло до финального слайда, сколько получило предложение на почту, какой был результат встречи. В результате анализа полученной информации руководитель и менеджер могут менять логику изложения материала, дизайн и содержание презентации для получения большего эффекта от каждой встречи и повышения своих продаж.