Mail.ru Group запускает инструмент для прямых сделок между рекламодателями и издателями

Холдинг Mail.ru Group запускает инструмент «Прямые сделки», который позволит рекламодателям выкупать конкретные места размещений у издателей на основе прямых договоренностей между покупателем и площадкой. Настройка, оптимизация и оценка эффективности кампаний осуществляется в рекламной платформе myTarget.

Рекламодатели смогут приобретать у издателей размещения по заранее согласованным параметрам – цене, рекламным форматам, объему и местам размещений. Кампании настраиваются в рекламной платформе myTarget, что позволяет подключать релевантные инструменты системы, в том числе таргетинги на узкие сегменты аудитории. При заключении прямых сделок доступно использование нескольких рекламных форматов – прероллов, out-stream видео, html5-баннеров и мультиформата – для показа на разных устройствах пользователей. Благодаря новому подходу рекламные агентства и компании смогут напрямую работать с премиальными рекламными площадками. Прямые сделки позволят рекламодателям размещать объявления на рекламных местах, зачастую недоступных в аукционе, в том числе в приоритетном порядке.

«Прямые сделки позволяют рекламодателям использовать эффективные рекламные форматы на наиболее приоритетных для них площадках и местах размещения по заранее установленной цене. Это дальнейшее развитие нашей премиальной сети: в текущем продукте уже возможно покупать только аффинитивные сайты, в том числе с кросс-частотой, но сейчас рекламодатели ограничены единым форматом на всех площадках. С появлением прямых сделок становится возможным использование форматов, недоступных в аукционе – например, билборда 970х250 – с оговоренным приоритетом», – отметил директор по рекламным продуктам Mail.ru Group Максим Зенин.

Издатели, в свою очередь, получат возможность увеличить доход от рекламы на собственных ресурсах, а также найти новых партнеров для долгосрочного сотрудничества. Владельцам ресурсов будет доступна статистика по запущенным на их рекламных местах кампаниям, рекламодателям, ставкам и бюджетам в режиме реального времени.

В рамках прямых сделок доступны две опции настройки инвентаря – гарантированный и негарантированный выкупы. При гарантированном выкупе настройки таргетирования рекламы на ресурсах устанавливает издатель. В рекламном кабинете клиентам доступны следующие параметры: ставки, общий бюджет и сроки кампании. Негарантированный выкуп обеспечивает доступ рекламодателя ко всем настройкам таргетирования на рекламной платформе myTarget, функционал которой позволяет закупать только те показы, которые отвечают заданным аудиторным сегментам.

К прямым сделкам уже подключились следующие партнеры: премиальная сеть нативной видеорекламы Native Roll, платформа для размещения нативной рекламы Buzzoola, компании Hearst Shkulev Digital и МаксимаТелеком, онлайн-кинотеатр ivi (в рамках совместного проекта Addressable TV). Интерес к продукту также выразили издатели Outfit7, Zeptolab, Viber, Ask.fm и другие. Список партнеров-издателей продолжит расширяться.