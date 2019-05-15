Консолидированная выручка «ЭР-телеком холдинга» выросла на 13%, превысив 10 млрд рублей

«ЭР-телеком холдинг» (торговые марки «Дом.ru», «Дом.ru бизнес»), российский оператор информационно-коммуникационных услуг, объявил консолидированные финансовые результаты (неаудированные) по МСФО за I квартал 2019 г.

Основные финансовые и операционные показатели за I квартал 2019 г.: консолидированная выручка увеличилась на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. и достигла 10,543 млрд руб.; показатель EBITDA увеличился на 42% по сравнению с прошлым периодом до 4,157 млрд руб.; рентабельность EBITDA составила 39%; чистая прибыль составила 814 млн руб.; CAPEX увеличился на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 1,809 млрд руб.; чистый долг на 31 марта 2019 г. составил 40,235 млрд руб.; выручка B2B увеличилась на 16% по сравнению с предыдущим периодом и составила 3,653 млрд руб.; выручка B2C выросла на 11% до 6,890 млрд руб.; число активных абонентов B2C увеличилось на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого периода. На 31 марта 2019 г. абонентская база В2С составила 6,942 млн абонентов.

Андрей Кузяев, президент «ЭР-телеком холдинга», сказал: «"ЭР-телеком" продолжает расти и развиваться в соответствии с утвержденной стратегией. Мы ставим перед собой задачу наращивать объем наших услуг и постоянно создавать дополнительную ценность для наших клиентов. В I квартале 2019 г. выручка холдинга выросла на 13%. EBITDA продолжает расти опережающими темпами по отношению к выручке. Ее рост составил 42%. Ключевым фактором роста по-прежнему является В2В-бизнес, базирующийся на предоставлении цифровых сервисов нашим клиентам».