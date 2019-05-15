Cloud4Y предоставил услугу «Облако ФЗ 152» «Барышскому мясокомбинату»

«Барышский мясокомбинат» перенес свою бухгалтерию в отдельное защищенное «Облако ФЗ 152» компании Cloud4Y. Технологии корпоративного облачного провайдера позволили мясокомбинату хранить и обрабатывать персональные данные (ПД) поставщиков и контрагентов в защищенной, абсолютно изолированной среде – так, как этого требует Федеральный закон «О персональных данных».

Учитывая активную торговую деятельность комбината, вопрос безопасного хранения персональных данных был решен в пользу облачных технологий. Cloud4Y закрыл техническую сторону вопроса, предоставив всю необходимую инфраструктуру уровня сети четвертого класса защиты. Переносом документов занимался непосредственно заказчик.

«Облако ФЗ 152» Cloud4Y — услуга, задача которой – освободить оператора ПД от капитальных затрат на создание и владение защищенной ИТ-инфраструктурой. Используемые провайдером средства защиты получили сертификат соответствия и все необходимые разрешения от органов ФСТЭК и ФСБ России. Расположенные в России дата-центры облака Cloud4Y, по заявлению представителей компании, соответствуют норме права о локализации хранения баз и отдельных процессов обработки персональных данных российских граждан на территории РФ (242-ФЗ).

Строгое соблюдение законодательства помогает успешно пройти проверки государственных регуляторов, укрепить доверие в b2b-сегменте бизнеса, считают в Cloud4Y.