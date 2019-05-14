ZTE объявила о старте продаж смартфонов Blade V10 и Blade V10 Vita в России. Цены

Российское подразделение компании ZTE Mobile Devices, производителя мобильной электроники, объявило о начале продаж смартфонов ZTE Blade V10 и ZTE Blade V10 Vita в России, начиная с 20 мая 2019 г. Новинки оборудованы продвинутыми камерами с поддержкой системы искусственного интеллекта и множеством встроенных функций для улучшения снимков.

ZTE Blade V10 — топовая модель серии доступных смартфонов Blade, которая сохраняет баланс между возможностями и ценой. Она оснащена двойной основной камерой (16 Мп + 5 Мп), функционирующей на основе ИИ: пользователь сможет создавать художественные фото высокого качества даже при недостатке света.

Главная особенность ZTE Blade V10 — это светочувствительная фронтальная камера с разрешением 32 Мп и интеллектуальной технологией Smart Selfie. Устройство использует технологию распознавания изображений на базе ИИ и может идентифицировать более 300 сцен в режиме предварительного просмотра, чтобы мгновенно улучшить качество фото. Кроме того, здесь используются функции HDR и многочисленные режимы «бьютификации» — также с применением системы ИИ.

Новинка оснащена большим 6,3-дюймовым дисплеем, но благодаря соотношению сторон 19:9, ультратонким рамкам и скрытым сенсорам сохраняет компактность корпуса. Объектив камеры встроен в экран особым образом, с помощью каплевидного выреза, не отнимая полезной площади: соотношение экрана к корпусу составляет 90,3%.

Производительность новинки также увеличена благодаря искусственному интеллекту. Современный движок обеспечивает ускорение и оптимизацию множества функций смартфона, в которых используется ИИ, включая распознавание лиц, распознавание сцен по время съемки, игровой и энергосберегающий режимы. Восьмиядерный процессор обеспечивает быстродействие в мультимедийных приложениях, а скорость обработки сцен в играх увеличена на 40%.

ZTE Blade V10 поддерживает доступ к мобильному интернету четвертого поколения (LTE Cat. 7), а также технологии VoLTE и VoWiFi для более высокого качества связи во время голосовых вызовов.

ZTE Blade V10 Vita — еще более доступная модель, которая также использует возможности искусственного интеллекта для улучшения качества снимков и ускорения работы процессора. Смартфон располагает двойной основной камерой (13 Мп + 2 Мп) и восьмимегапиксельной фронтальной, повторяющими все интеллектуальные возможности старшей модели ZTE Blade V10. Большая апертура, встроенные алгоритмы «бьютификации», распознавание сцен с помощью ИИ и режим HDR позволят получать фотографии высокого качества.

Устройство оснащено большим 6,26-дюймовым FullView-дисплеем с соотношением сторон 19:9, минимальными рамками и каплевидным вырезом под объектив фронтальной камеры. Увеличенная площадь обзора никак не сказалась на размерах аппарата: он такой же компактный, как и модели с экранами 5,5 дюймов.

Производительность устройства остается на высоте благодаря восьмиядерному процессору и поддержке интеллектуальных функций. Движок на основе ИИ нового поколения обеспечивает ускорение и оптимизацию для игр и многозадачности за счет автоматической настройки центрального процессора, графического процессора, оперативной и встроенной памяти. Кроме того, новинка оснащена интеллектуальным режимом энергосбережения и поддерживает алгоритм распознавания лиц для быстрой и безопасной разблокировки.

Смартфоны поступят в продажу 20 мая 2019 г. в сети «Связной» по ориентировочным ценам: 16,99 тыс. руб. за ZTE Blade V10; 8,99 тыс. руб. за ZTE Blade V10 Vita c конфигурацией 2 ГБ + 32 ГБ и 10,99 тыс. руб. за ZTE Blade V10 Vita c конфигурацией 3 ГБ + 64 ГБ.