В приложении «Яндекс» для iOS появился автоматический определитель номера. Теперь пользователи смогут узнать, из какой компании или с какой целью им звонят, что поможет решить, отвечать ли на звонок. Об этом CNews сообщили в пресс-службе «Яндекса».

Когда звонят с незнакомого номера, определитель обращается к базе «Яндекс.справочника» — там собрано около 6 млн организаций. Если в «Справочнике» есть компания с таким номером, на экране появится ее название. Если номера в базе нет, «Яндекс» попробует распознать цель звонка. Например, он предупредит, если номер связан с рекламой или даже мошенниками, и сообщит о полезных звонках — скажем, от службы доставки.

Выяснить, зачем могут звонить с незнакомого номера, «Яндексу» помогают отзывы пользователей. Чтобы оставить отзыв, нужно открыть в смартфоне список вызовов и выбрать нужный номер или ввести его в поиске «Яндекса». Окончательный вердикт выносит алгоритм на базе машинного обучения: он учитывает накопленные отзывы, частоту и длительность звонков с неизвестного номера и много других факторов.

Определитель номера работает даже для пропущенных вызовов: название компании и цель звонка сохранятся в истории вызовов. Человек может просмотреть ее и решить, стоит ли перезванивать по неизвестному номеру.

В 2018 г. определитель номера появился в приложении «Яндекс» для Android. В Android-версии эту функцию можно включить в меню приложения. В версии для iOS она включается в настройках смартфона, а инструкция доступна в меню приложения.