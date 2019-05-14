Huawei объявила о старте продаж фитнес-браслета Band 3 в России. Цена

Huawei объявила об официальном начале продаж в России фитнес-браслета Huawei Band 3, оснащенного функциями мониторинга пульса и сна. Браслет получил тонкий корпус и сенсорный AMOLED-экран с диагональю 0,95 дюйма и разрешением 240 x 120 пикселей, позволяющий с легкостью управлять функциями и читать текстовые сообщения даже во время тренировки.

Huawei Band 3 поддерживает интеллектуальную технологию мониторинга пульса Huawei TruSeen 3.0, обеспечивающую точное измерение пульса на протяжении всего дня. Это позволяет отслеживать состояние здоровья, корректировать физические нагрузки и уровень стресса, опираясь на реальные данные.

Разработанная совместно с Центром изучения динамических биомаркеров Гарвардской медицинской школы технология мониторинга сна Huawei TruSleep 2.0 анализирует основные параметры организма во время сна и распознает шесть расстройств, наиболее часто встречающихся у городских жителей. Специальное ПО предложит около 200 вариантов их решения, чтобы помочь пользователю наладить здоровый и полноценный ночной отдых. Благодаря инфракрасному датчику браслет Band 3 не тревожит сон пользователя своим мерцанием.

Корпус Huawei Band 3 сохраняет водонепроницаемость при погружении на глубину до 50 м, что позволяет использовать его во время тренировок в бассейне. Он подсчитывает количество сожженных калорий, пройденную дистанцию, частоту гребков, скорость и средний показатель индивидуальной эффективности SWOLF по окончании заплыва.

Huawei Band 3 поддерживает различные спортивные режимы и анализирует данные пульса, считываемые с помощью технологии Firstbeat. По завершении тренировки браслет сообщает пользователю результаты и дает рекомендации по времени восстановления, чтобы избежать перенапряжения.

Помимо отслеживания качества сна и физических параметров организма, новый браслет Huawei Band 3 способен выполнять множество функций, таких как отображение уведомлений и напоминаний, поиск смартфона, удаленное управление фотосъемкой (для устройств Huawei с ОС EMUI 8.1 и выше). Аккумуляторная батарея номинальной емкостью 100 мА∙ч позволяет устройству работать без подзарядки до пяти дней с включенными функциями мониторинга сна и пульса и до 12 дней без этих функций.

Умный браслет Huawei Band 3 появится в продаже 21 мая 2019 г. по рекомендованной розничной цене 3,99 тыс. руб. и будет доступен в официальном интернет-магазине и магазинах-партнерах компании. Устройство будет представлено в двух цветах: черный и коралловый оранжевый.