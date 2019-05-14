CommuniGate Systems включила в состав своего сервера почтовый плагин Dr.Web

Компания «Доктор Веб» объявила о новом этапе технологического партнерства с CommuniGate Systems, в рамках которого стартовали продажи системы защиты почтового трафика Dr.Web Mail Security Suite в составе платформы объединенных коммуникаций CommuniGate Pro.

Теперь в базовую поставку входит и защита почтовых сообщений, разработанная «Доктор Веб». Используя CommuniGate Pro совместно с Dr.Web Mail Security Suite, компании и организации экономят как на первичных инвестициях, так и на дальнейшем обслуживании программного обеспечения.

Наличие модуля Dr.Web в составе CommuniGate Pro позволяет компаниям избежать ситуаций, когда серверная платформа становится источником заражений, исключает возможность пересылки сотрудникам компании и ее клиентам зараженных сообщений.

Включение в состав сервера CommuniGate Pro почтового плагина Dr.Web повышает безопасность работы с электронными сообщениями. В то же время, такая связка оказывается существенно дешевле, чем аналогичные решения зарубежных разработчиков.

Результат такого сотрудничества – не только надежная защита почтовых сообщений от киберзлоумышленников, но и широкие возможности для российских компаний по использованию отечественных решений по выгодной цене.

«Обеспечение поддержки отечественного ПО является одним из важнейших приоритетов для нашей компании. Отечественный почтовый сервер CommuniGate Pro является очень заметным участником российского рынка, и тесная интеграция между нашими продуктами открывает новые возможности для пользователей», – отметил начальник отдела технического сопровождения продаж компании «Доктор Веб» Василий Севостьянов.

Платформа CommuniGate Pro и решения Dr.Web включены в реестр отечественного ПО Минкомсвязи России.