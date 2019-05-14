Брянская Торговая сеть «Журавли» внедрила умную систему лояльности Loymax

Торговая сеть «Журавли» в начале 2018 г. обратилась к компании Loymax с задачей внедрить программу лояльности и создать продукт для работы с покупателями и возможностью эффективной оценки ежедневно получаемых данных, с последующим их использованием для увеличения продаж.

Финальная часть технического внедрения была выполнена уже в марте 2018 г. В апреле 2018 г. были настроены в системе все необходимые механики и начато пилотное тестирование на одном из объектов торговой сети перед запуском программы лояльности в промышленную эксплуатацию. В конце мая 2018 г., после получения положительных результатов пилотного проекта, было принято решение о тиражировании программы лояльности во всех магазинах сети.

В 2019 г. программа лояльности в торговой сети «Журавли» работает как домашняя. В будущем планируется сделать ее партнерской и коалиционной. Конфигурация программной платформы Loymax позволяет интегрироваться с разными партнёрами и настраивать как единые условия для покупателей во всей партнёрской сети, так и персональные акционные механики каждого отдельного партнёра. Сейчас внедрена и работает программа лояльности с одновременным использованием бонусных и дисконтных механик, вводятся стимулирующие акции с выдачей и печатью на чек купонов, проводятся акции с лотерейными механиками.

Архитектура Loymax позволяет подключать разные источники данных, очищать и структурировать информацию. Это позволяет мониторить основные показатели эффективности продаж в целом и программы лояльности в отдельности, а также оперативно корректировать маркетинговые кампании, тиражировать наиболее удачные кейсы. Базовая, описательная и прогнозная аналитика по клиентам соответственно отражает ситуацию, что происходит с клиентским активом, формирует профили покупателей строить модель будущего поведения. Таким образом, результатом сотрудничества клиента и вендора Loymax стал инструмент, с которым эффективно работает сегодня аналитический отдел и служба маркетинга торговой сети «Журавли».

«За прошедший год мы собрали клиентскую базу в 150 тыс., при этом доля активных покупателей – 100 тыс. Если учесть, что население Брянска составляет 500 тыс. человек, то 20% населения города использует нашу программу лояльности. Для города такого размера это отличный показатель, достигнутый менее чем за год работы программы лояльности», – отметил технический директор сети «Журавли» Олег Дербушев.