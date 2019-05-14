Беспилотные системы управления агротехникой внедряются в Томской области

Компания Cognitive Technologies, разработчик систем искусственного интеллекта для беспилотных транспортных средств, объявила о подписании соглашений о внедрении систем беспилотного вождения сельскохозяйственной техники с рядом ведущих агрохозяйств Томской области. В их числе ООО «Агро», ОАО «Агрохолдинг Томский», ООО «Сибирское молоко», СПК «Межениновский» и др.

«В процессе совместной работы нами была сформирована “дорожная карта” проектов целью которой являлся переход сельскохозяйственных предприятий к новому технологическому укладу, повышению производительности труда и минимизации производственных потерь», – отметил руководитель подразделения Cognitive Technologies в г.Томск Андрей Гельцер.

На первых этапах работ компания Cognitive Technologies планирует установить на сельхозтехнику интеллектуальные системы помощи водителям агротехники. Уже в 2019 г. ими предполагается оснастить комбайны в передовых хозяйствах, что позволит механизаторам передать управление техникой автоматике и сосредоточиться на режимах и процессах качественной обработки зерна.

Результатом внедрения интеллектуальных систем управления компания Cognitive Technologies видит переход уже через несколько лет на полностью автономные транспортные средства, а также применение других решений в области умного земледелия.

«Томская область одной из первых в России приступила к реальному использованию отечественных технологий автономного управления сельхозтехникой, которые по своим характеристикам являются высоко конкурентными на мировом рынке, Их основой является модифицированная под агротехнические задачи конволюционная нейронная сеть глубокого обучения. При наличии одной видеокамеры и развитой системы машинного зрения наши системы превосходят результаты известных зарубежных брендов и при этом имеют значительно более низкие ценовые параметры», – сказала президент группы компаний Cognitive Technologies Ольга Ускова.

Кроме того, специалисты Cognitive Technologies изыскивают новые возможности применения систем компьютерного зрения в задачах умного сельского хозяйства на территории Томской области. Уже сегодня эти решения тестируются в задачах контроля за состоянием скота, контроля качества уборки урожая, мониторинга посевов, оценки всхожести с/х культур, контроля за появлением и удалением сорняков и т.д.

В качестве других направлений сотрудничества стороны отмечают проведение исследований и разработок в области технологий беспилотной сельскохозяйственной техники, созданию тестовых площадок и полигонов для развития систем беспилотной сельскохозяйственной техники на территории Томской области, а также проведении обучающих семинаров для специалистов пилотных сельскохозяйственных предприятий.