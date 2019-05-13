Заместитель министра финансов России Алексей Лавров рассказал о новом этапе развития контрактной системы

Заместитель министра финансов Российской Федерации Алексей Лавров рассказал о новом этапе развития контрактной системы страны. Большие и долгожданные изменения в Федеральный закон №44-ФЗ, внесенные Федеральным законом от 1 мая 2019 г. №71-ФЗ, вступают в действие с 1 июля 2019 г.

Изменения по ускорению процедур проведения закупок, повышению конкурентности закупок, снижению рисков при исполнении контрактов и упрощению планирования закупок будут своевременно внесены в региональные (муниципальные) информационные системы в сфере закупок, разработанные на базе программного комплекса «Региональная контрактная система».