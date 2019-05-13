TCL объявила о старте продаж смартфонов Alcatel 3 и Alcatel 3L в России. Цены

TCL Communication объявила о старте продаж в России двух новых смартфонов, ориентированных на самую широкую аудиторию: Alcatel 3 (2019) и Alcatel 3L (2019). Оба устройства отличаются прогрессивным дизайном экранами Super Full View HD+ производства TCL. Новые смартфоны работают на базе процессоров Qualcomm Snapdragon и оснащены двойными основными камерами с технологией искусственного интеллекта (ИИ). Смартфоны серии Alcatel 3 работают под управлением Android 8.1 Oreo.

Alcatel 3 (2019) оснащен 5,9-дюймовым HD+ IPS-экраном Super Full View производства TCL и отличается U-образным мини-вырезом, увеличивающим его площадь.

Двойная основная камера 13 MП + 5 MП дает возможность изменять глубину резкости непосредственно во время съемки и позволяет делать портретные фотографии с эффектом боке, а режим «Постфокусировка» предлагает пользователю выбрать акцент и подчеркнуть нужную деталь на уже готовом кадре.

Alcatel 3 (2019) предлагает широкой аудитории новый опыт создания фотографий с помощью двойной основной камеры с технологией искусственного интеллекта (ИИ). Камера анализирует объекты на основе 21 сценария и подбирает наилучшие параметры для получения снимка. Интегрированное в интерфейс камеры приложение «Google объектив» позволяет получать информацию об окружающих вас объектах из интернета.

Восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon SDM439 обеспечивает работу Alcatel 3 (2019). Смартфон представлен в двух вариантах конфигурации памяти: стандартный (3 ГБ + 32 ГБ) и расширенный (4 ГБ + 64 ГБ), поэтому каждый сможет выбрать тот объем памяти, который наилучшим образом отвечает его потребностям и задачам.

Alcatel 3 (2019), обладая большим экраном с диагональю 5,9 дюймов, заметно отличается свой компактностью благодаря новому соотношению сторон 19,5:9. Смартфон представлен в двух модных цветовых решениях: черно-синий градиент и сине-фиолетовый градиент.

Функция распознавания лица обеспечивает разблокировку смартфона, а сканер отпечатков пальцев на задней панели устройства предлагает дополнительный уровень защиты и возможность запускать настраиваемые приложения одним касанием. Встроенный NFC-модуль и приложение Google Pay позволяют расплачиваться в терминалах, поддерживающих бесконтактную оплату.

В зависимости от конфигурации памяти устройство можно приобрести по цене 12 990 руб. (3 ГБ + 32 ГБ) или 14 990 руб. (4 ГБ + 64 ГБ).

Alcatel 3L (2019) — облегченная версия смартфона Alcatel 3 (2019), которая также оснащена двойной основной камерой с технологией ИИ и IPS-экраном последнего поколения Super Full View с соотношением сторон 19,5:9.

В отличие от «старшей» модели Alcatel 3L (2019) оснащен четырехъядерным процессором Qualcomm Snapdragon SDM429 и памятью объемом 2 ГБ + 16 ГБ.

На российском рынке смартфон представлен в двух цветовых решениях: черный антрацит и голубой металлик.

Alcatel 3L можно приобрести по цене 10 990 руб.