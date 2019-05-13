Соглашение о государственно-частном партнерстве на маркировку будет подписано в течение месяца

Соглашение о государственно-частном партнерстве на создание, эксплуатацию, техническое обслуживание и развитие национальной системы цифровой маркировки и прослеживания товаров будет подписано в течение месяца, следует из опубликованного сегодня Распоряжения Правительства № 899-р от 8 мая 2019 г.

Частный партнер – «Оператор-ЦРПТ», дочерняя компания Центра развития перспективных технологий, публичный партнер и координатор проекта – Минпромторг России. Соглашение будет подписано на 15-летний период. В нем будут предусмотрены все существенные условия и установлены требования, предъявляемые к оператору и определяющие его ответственность.

На первом этапе в соглашение вошли 13 товарных групп (меховые изделия, молочная и табачная продукция, лекарственные препараты, духи и туалетная вода, шины и покрышки, пять категорий товаров легкой промышленности, обувь, фотокамеры и вспышки). Далее планируется расширение списка, в частности, на пищевую продукцию, бакалею, бытовую технику, детское питание, минеральную воду, безалкогольные напитки, бытовую химию и другие группы. К 2024 г. должна быть создана сплошная система маркировки и прослеживания, которая включит в себя широкий список товарных категорий.

ЦРПТ в течение 15 лет инвестирует в проект более 200 млрд руб., окупаемость инвестиций наступит не ранее, чем через 7 лет. Доходная часть финансовой модели ГЧП формируется за счет взимания платы за формирование кода маркировки и услугу прослеживания – 50 коп. за код, без учета НДС.

Помимо инвестиций непосредственно в создание, развитие и обеспечение безопасности системы маркировки и прослеживания ЦРПТ за свой счет предоставит всем российским производителям и импортерам, которые будут наносить маркировку, регистраторы эмиссии – устройства для получения цифровых кодов с криптографической защитой, а медицинским и лечебно-профилактическим учреждениям – регистраторы выбытия – устройства, необходимые для контроля того, что лекарство дошло до пациента. Кроме того, инвестиции будут направлены на развитие системы общественного контроля – мобильного приложения, позволяющего каждому потребителю самостоятельно контролировать подлинность и заявленное качество продукции.

«Реализация национальной системы цифровой маркировки и прослеживания в формате ГЧП на средства наших акционеров позволит государству достичь поставленных целей по борьбе с нелегальным оборотом в сжатые сроки без использования бюджетных средств, с единой точкой ответственности и с сохранением всех контрольный функций», – прокомментировал председатель совета директоров ЦРПТ Михаил Дубин.