NetApp выпустила ПО ONTAP 9.6, новую СХД AFF A320 и расширенную линейку сервисов

Компания NetApp объявила о выходе программного продукта ONTAP 9.6, новой СХД среднего уровня AFF A320 c поддержкой сквозного протокола NVMe, а также о расширении линейки сервисов для повышения прибыльности данных предприятий.

Программное обеспечение ONTAP 9.6, предназначенное для управления данными, позволяет компаниям любой величины максимизировать прибыльность данных и воспользоваться новыми цифровыми возможностями, ускоряя работу приложений, обеспечивая простоту и повышая защиту инфраструктуры. ONTAP 9.6 включает следующие усовершенствования:

Расширенная экосистема NVMe over Fibre Channel (NVMe/FC) включает VMware ESXi, Microsoft Windows и хосты Oracle Linux в дополнение к RedHat и SUSE Linux с устойчивостью каналов хранения данных. Это позволяет предприятиям распространять производительность NVMe/FC на большинство рабочих нагрузок.

FabricPool теперь поддерживает облачную платформу Google и облако Alibaba в дополнение к Microsoft Azure, Amazon AWS и облачной СХД IBM. Это дает предприятиям возможность снизить затраты на основные СХД путем автоматического разделения «холодных» данных на любое основное публичное облако или частное облако StorageGrid.

ПО NetApp FlexCache теперь поддерживает NetApp Cloud Volumes ONTAP, позволяя компаниям воспользоваться преимуществами FlexCache при внедрении гибридных облаков.

Шифрование сетевого трафика для технологии NetApp SnapMirror и FlexCache повышает безопасность репликации данных и удаленного кэширования.

Поддержка NetApp MetroCluster IP систем NetApp AFF и FAS начального уровня теперь помогает предприятиям обеспечивать непрерывность бизнес-операций с меньшими затратами, позволяя воспользоваться существующими клиентскими сетями IP, соединяющими ЦОД.

Новая система хранения данных NetApp AFF A320 позволяет заказчикам ускорять работу традиционных и новых приложений — таких, как искусственный интеллект и глубокое обучение, аналитика и базы данных, обеспечивая исключительно низкую латентность. Помимо этого она дает возможность снижать расходы на ЦОД, консолидируя приложения внутри одной мощной системы., а также готовить свои среды к решению задач будущего с помощью технологии NVMe, 100G Ethernet и облачной интеграции.

Расширенная линейка сервисов NetApp теперь включает сервис SupportEdge Prestige, который предлагает ориентированную на заказчика техническую поддержку административного уровня. Каждому заказчику назначается группа экспертов NetApp; он получает специализированные отчеты, инструменты и оценку «здоровья» сред хранения данных.

В список сервисов также входит Tiered Deployment Service, ускоряющий получение прибыли от нового решения NetApp и сокращающий риск ошибок при установке или конфигурировании. Дополняет линейку удаленный сервис Managed Upgrade Service, снижающий риски безопасности и бесперебойности работы ПО за счет использования всех необходимых патчей безопасности и обновлений аппаратно-программного обеспечения.