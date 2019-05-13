AMD выпустила обновление корпоративного ПО Radeon Pro Software for Enterprise

Компания AMD выпустила обновление корпоративного ПО AMD Radeon Pro Software for Enterprise 19.Q2. Драйвер позволит более эффективно использовать удаленные рабочие места (а эта практика быстро набирает популярность, так как обеспечивает большую гибкость в проектной работе) и повысить производительность в наиболее используемых профессиональных приложениях.

Графика Radeon Pro призвана упростить рабочий процесс как для штатных, так и для удаленных сотрудников. С новым ПО AMD Radeon Pro Software for Enterprise она позволяет в полной мере использовать преимущества новых возможностей, в том числе и сервис AMD Remote Workstation. С помощью удаленного доступа к рабочей станции AMD Radeon Pro WX 4100 он обеспечивает доступ к ускоренной работе графического процессора из любой точки практически без снижения производительности.

Radeon Pro Software for Enterprise 19.Q2 обеспечивает универсальную поддержку самых важных рабочих приложений в сфере дизайна и разработки продукта. С момента запуска программы сертификации AMD Day Zero AMD Radeon Pro Software имеет более 750 сертификатов независимых поставщиков ПО и совместимо с обновлением Windows от 10 мая 2019 г.

Помимо этого, Radeon Pro Software for Enterprise 19.Q2 обеспечивает обладателям видеокарт Radeon Pro высокую производительность при одновременном выполнении большого количества задач, в том числе требующих высоких нагрузок.