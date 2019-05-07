Представлена платформа Visa Next для цифровых платежных продуктов

Visa представила новую платформу с набором бета-версий API, спецификаций и инструментов для разработки для банков-эмитентов и их процессинговых центров. Возможности платформы позволят создавать и бета-тестировать новые платежные продукты, созданные для потребителей, активно использующих цифровые технологии. Клиенты и партнеры компании смогут получить доступ к платформе Visa Next и пользоваться новым решениями из линейки продуктов Visa.

Первый набор бета-версий API поможет клиентам и партнерам Visa в создании новых удобных способов использования и контроля средств в цифровой среде.

Доступные бета-версии API будут иметь следующие функциональные возможности. Создание новых цифровых карт по требованию. Возможность добавлять новые или существующие карты на платформу для создания решений, которые объединят несколько цифровых услуг Visa. Мгновенная активация и токенизация цифровых аккаунтов для платежей онлайн и использования мобильных кошельков. Подключение на мобильном устройстве потребителя функционала для бесконтактных или QR-платежей с использованием токенов.

Предоставление клиентам расширенных транзакционных данных по операциям в режиме реального времени или решения по авторизации, а также оповещения о совершенных покупках для держателя карты.

Настройка правил/ограничений по использованию цифровых карт: включение/отключение контроля транзакций в любое время, установка динамических транзакций или лимитов по расходам, контроль за транзакциями по каналу покупки или по географическому признаку, контроль за транзакциями по типу продавца.

Выпуск дополнительных карт к цифровым картам и контроль доступа к средствам в режиме реального времени, настройки независимого управления средствами для совместно используемых цифровых карт.

«Представьте, что вместо того, чтобы каждый раз давать наличные своему ребенку на поход в кино, родители смогут за несколько секунд создать цифровую карту Visa на своем мобильном устройстве и отправить ее на телефон своего ребенка, чтобы тот сразу мог воспользоваться ею. Родители смогут установить параметры, определяющие, где, когда и сколько времени ребенок может пользоваться этой картой, и менять эти настройки в любое время через собственное мобильное устройство, - сказал Сэм Шраугер, старший вице-президент по глобальным решениям для банков и потребителей в Visa. – Это всего лишь один из примеров того, как наши партнеры и клиенты смогут использовать эту платформу. Инновационные инструменты Visa позволяют упростить процессы в нашей повседневной жизни, предоставляя потребителям возможность управлять финансами так, как им удобно».

Кроме того, многие потребители в Азии, например, используют электронный кошелек с большим количеством приложений, который принимается только в пределах их стран. Благодаря платформе партнеры Visa могут предоставить своим клиентам возможность с помощью мобильного устройства перенести баланс средств со своего кошелька на цифровую карту Visa и совершать транзакции в более чем 200 странах и территориях в 53,9 миллионах торговых точках, где принимается Visa . Возможности платформы также позволят настраивать управление картой, оплату одним движением и уведомления о транзакциях для потребителей.

«Сегодня потребители привыкли сами настраивать работу многочисленных цифровых сервисов под себя, и Visa должна дать возможность делать то же самое со своими финансами, - отметил Шраугер. – Мы помогаем понять, как изменилось использование денег в эпоху цифровых технологий, и с Visa Next предлагаем новые услуги для партнеров и клиентов, которые хотят представить новое поколение digital-first платежных продуктов для потребителей во всем мире».

Visa Next также позволит создавать интероперабельные и кастомизированные решения для тех потребителей по всему миру, которые активно пользуются цифровыми технологиями. В течение 2019 года будут выпущены дополнительные бета-версии API для настройки программ лояльности и скидок, а также новые настройки управления транзакциями.