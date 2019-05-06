«Террасофт» представила bpm’online новой версии 7.14

«Террасофт» представила обновленную версию bpm’online 7.14, в которую вошло более 200 новых возможностей и улучшений.

«Террасофт» презентовала обновленный портал bpm’online, который стал частью платформы и всех продуктов bpm’online, а также рассказала о новой функциональности системы для автоматизации маркетинга, управления продажами, сервисом и коммуникациями, повышения операционной эффективности организации.

Благодаря новой архитектуре и расширенным возможностям настройки, портал является эффективным каналом коммуникаций и инструментом для организации совместной работы внутренних и внешних пользователей bpm’online.

Портал самообслуживания подойдет для компаний, которые хотят автоматизировать работу с обращениями внутренних и/или внешних пользователей, сохраняя ограниченный доступ к данным.

Клиентский портал станет доступным инструментом для автоматизации массовых процессов с участием внутренних и/или внешних пользователей.

Партнерский портал предназначен для компаний, которым необходимо организовать обслуживание внешних пользователей, участвующих во всех этапах процессов продаж: дилеров, клиентов, партнеров.

Помимо готовой CRM-функциональности, обновленный портал bpm’online включает привычные инструменты для кастомизации разделов портала, а также расширенные возможности по администрированию пользователей портала.

Динамический контент в рассылках значительно расширяет возможности персонализации email-коммуникаций с учетом характеристик и предпочтений клиентов. А благодаря обновленной функциональности дизайнера контента намного проще формировать и редактировать шаблоны email-сообщений.

Ряд готовых расширений и шаблонов для bpm’online позволяют планировать объемы продаж и другие бизнес-показатели, контролировать длительность цикла продаж и его отдельных стадий, организовать работу операторов со скриптами продаж и многое другое.

Bpm’online предлагает множество инструментов для улучшения процессов клиентской службы: от встроенного мессенджера для ускорения внутренних коммуникаций, общения с клиентами через чат-бота на разных языках и проведения опросов через Google-формы до расчета скоринга и учета выполненных работ по обращениям.

Работа с динамическими группами и недавними записями в мобильном приложении, обновленные инструменты для поиска и объединения дублей и целый ряд интерфейсных улучшений помогут навести порядок в клиентских данных, а также упростить и ускорить работу с информацией в системе.

В релизе 7.14 полностью обновлен интерфейс управления правами доступа, благодаря чему настраивать доступ к данным в bpm’online стало намного удобнее. Кроме того, дополнены возможности по настройке динамических кейсов и предиктивных моделей, что позволяет более тонко, с учетом индивидуальных требований к системе, настроить логику работы приложения.