Legrand представила систему энергетического менеджмента CX3 EMS

«Legrand Россия и СНГ» представила систему энергетического менеджмента CX3 EMS, которая позволяет контролировать основные параметры работы электросетей, а также упрощает управление электроустановками. Новинка предназначена для установки на коммерческих объектах, небольших промышленных предприятиях, в гостиницах и торгово-развлекательных центрах. Использование CX3 EMS дает возможность получать оперативные данные о всех ключевых параметрах работы электросети, в том числе - в удаленном режиме.

Устройства CX3 EMS отличаются компактным размером и могут быть интегрированы в энергоустановки за счет инновационной технологии подключения через коммуникационную рейку или с использованием патч-кордов. Благодаря этому пользователи могут выбрать наиболее удобный метод подключения: коммуникационную рейку для новых электроустановок и патч-корды для интеграции системы в действующую электроустановку. CX3 EMS совместима с модульными и силовыми аппаратами различных производителей.

Система CX3 EMS состоит из 8 модулей, которые выполняют все функции диспетчеризации. Измерительные модули позволяют вести учет энергопотребления в однофазных и трехфазных сетях, а также контролировать параметры работы электроустановок. Модуль-концентратор выполняет функцию комплексного учета, получая данные от счетчиков электроэнергии, газа и воды. Отдельные модули применяются для индикации состояния силовых выключателей-автоматов, а также для контроля положения и управления импульсными реле и модульными контакторами.

Для локального управления всей электроустановкой система энергетического менеджмента может быть дополнена модулем-конфигуратором с экраном, который обеспечивает получение всех измеряемых параметров без дополнительных устройств. Для удаленного управления системой CX3 EMS было разработано специальное ПО, позволяющее осуществлять удаленный доступ не только к устройствам CX3 EMS, но и к другим устройствам Legrand с функцией связи через Modbus: измерительным приборам EMDX3, автоматическим выключателям DPX3 и DMX3, контроллерам АВР.

«Один из приоритетов деятельности Legrand – обеспечение эффективности энергопотребления при работе оборудования, поэтому мы уделяем большое внимание разработке решений для измерения и диспетчеризации электрических систем, – отметил Иван Крохмальный, директор по развитию Legrand Россия и СНГ. – Наша новая универсальная система энергетического менеджмента CX3 EMS позволяет контролировать функционирование всего оборудования, оптимизировать процессы и сократить расход энергии».