«Корус Консалтинг» получил от Qlik специализацию «Oil & Gas»
ГК «Корус Консалтинг» получила специализацию «Oil & Gas» от компании Qlik. Специализация подтверждает соответствие опыта интегратора набору компетенций по отраслевому направлению вендора, а также подчеркивает глубокую экспертизу компании в области решения бизнес-задач нефтегазовых предприятий.
«Корус Консалтинг» работает с предприятиями нефтегазовой отрасли и рассматривает её как одну из наиболее приоритетных для себя. Получение специализации «Oil & Gas» означает признание вендором того, что опыт, накопленный интегратором по данному направлению, позволяет осуществлять крупные и сложные проекты на продуктах Qlik.
Среди аналитических решений для добывающих предприятий в продуктовом портфеле «Корус Консалтинг» – создание панелей ключевых показателей эффективности деятельности (KPI) для топ-менеджеров, а также руководителей функциональных подразделений. Дашборды предоставляют оперативный доступ к информации, анализируют эффективность работы различных процессов, собирают данные напрямую из систем и рассчитывают по согласованной методологии, исключая ошибки и потери сведений.
Помимо этого, интерактивные панели помогают получать информацию о работе добывающего оборудования с детализацией до единиц техники и сравнивать показатели деятельности со среднеотраслевыми результатами и значениями отдельных предприятий.