ЦКИТ подтвердил импортонезависимость РЕД ОС

АНО «Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ» провел проверку операционной системы РЕД ОС производства «Ред Софт» в рамках рекомендаций экспертного совета по российскому программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций по анализу ПО, сведения о котором включены в Реестр по классу «Операционные системы» на предмет использования иностранных компонентов (CentOS и иных).

РЕД ОС - многопользовательская, многозадачная операционная система общего назначения для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт зарегистрирован в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№3751) и сертифицирован ФСТЭК России (№4060, от 12.01.2019). Сертификация проводилась силами независимой испытательной лаборатории, аккредитованной ФСТЭК России, и подтвердила, что полный стек исходного кода, из которого производится сборка продукта РЕД ОС, и результирующие репозитории пакетной базы РЕД ОС располагаются на серверах в контролируемой зоне «Ред Софт» на территории Российской Федерации.

«АНО «Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ» провела проверку операционной системы РЕД ОС на предмет использования иностранных компонентов, в ходе которой РЕД «Ред Софт» раскрыла всю необходимую информацию: о компонентах продукта, месте размещения репозитория, наличии сервисного центра на территории России. По итогам ЦКИТ подтверждает соответствие РЕД ОС требованиям, предъявляемым к отечественному программному обеспечению», - сказал Илья Массух, директор АНО «Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ».

«Компания обладает всеми необходимыми инструментами для модернизации операционной системы, в том числе инфраструктурой и штатом специалистов. Исходные коды в полном объеме контролируются нашими разработчиками. В своей деятельности РЕД СОФТ строго руководствуется требованиями и рекомендациями регуляторов.», - отметил заместитель генерального директора «Ред Софт» Рустам Рустамов.