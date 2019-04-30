Роскосмос и «1С» займутся цифровизацией ракетно-космической промышленности

Госкорпорация Роскосмос и «1С» заключили меморандум о сотрудничестве в области цифровизации ракетно-космической промышленности. Документ подписали первый заместитель генерального директора Роскосмоса по развитию орбитальной группировки и перспективным проектам Юрий Урличич и директор «1С» Борис Нуралиев.

Во всех бизнес-направлениях Роскосмос внедряет технологии и управленческие практики, использует современное оборудование и ИТ-решения. Для управления и учета в большинстве предприятий госкорпорации много лет используются информационные системы на платформе «1С:Предприятие 8».

Сотрудничество в рамках Меморандума будет способствовать развитию партнерства в области информационных технологий, позволит задействовать уникальный опыт и компетенции сторон для стандартизации, унификации и оптимизации финансово-хозяйственной и отраслевой деятельности предприятий ракетно-космической промышленности.

Ключевое направление взаимодействия – создание и дальнейшее развитие эффективных систем управления компаниями отрасли с использованием решений на платформе «1С:Предпрятие», обмен опытом и проектными решениями для сокращения технологических рисков и затрат на реализацию ключевых проектов цифровизации Роскосмоса.