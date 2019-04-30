Чистая прибыль ZTE по итогам квартала составила 863 млн юаней

ZTE Corporation, международный поставщик телекоммуникационных решений, а также корпоративных и потребительских технологий для мобильного интернета, отчиталась о финансовых результатах за первый квартал 2019 г. и предварительных результатах за первые шесть месяцев 2019 г., завершающихся 30 июня 2019 г.

ZTE прогнозирует чистую прибыль, относимую на счет держателей обыкновенных акций зарегистрированной на бирже компании, в размере от 1,2 млрд до 1,8 млрд юаней в первые шесть месяцев 2019 г.

По сообщению компании, в первом квартале 2019 г. выручка компании составила 22,202 млрд юаней, а чистая прибыль, относимая на счет держателей обыкновенных акций зарегистрированной на бирже компании, составила 0,863 млрд юаней.

ZTE продолжила инвестировать в научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую деятельность в области 5G. Объем инвестиций в научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую работу вырос до 3,093 млрд. юаней, что составило 13,9% от операционной выручки. Это на 4,1% выше, чем за аналогичный период предыдущего года (9,8%).

Стратегия ZTE подразумевает фокус на работе с ключевыми операторами и подготовке к полномасштабной коммерциализации комплексных решений 5G. В сегменте технологий для беспроводных сетей, ZTE сотрудничает с 40 глобальными операторами, занимая лидирующие позиции по реализации проектов с Massive MIMO, одной из ключевых технологий для связи пятого поколения. В настоящее время более 420 коммерческих и тестовых сетей NFV были развернуты по всему миру. Комплексные решения и продукты 5G, а также полная линейка продуктов для NR могут обеспечить покрытие для всех частот и сценариев. Представленное ZTE решение 5G Common Core поддерживает полный доступ и конвергенцию 2G / 3G / 4G / 5G / фиксированных сетей в сценариях для автономной и неавтономной архитектуры, обеспечивая эволюцию сети до желаемого уровня без значительных издержек. Кроме этого, ZTE подписала свыше 320 контрактов на коммерческое развертывание сетей LTE/EPC, объем поставок базовых станций ZTE 4G составляет около 20% от общего объема поставок по всему миру.

В сегменте технологий для проводных сетей ZTE продолжает повышать свою конкурентоспособность в технологиях для транспортных сетей 5G, оптического транспорта, IP-транспорта, оптического доступа и большого видео. Компания реализовала более 20 пилотных зон с использованием оборудования для транспортных сетей 5G, сохранив свое лидерство в отрасли по основным техническим показателям и результатам в коммерческих испытаниях 5G. Флагманская платформа ZTE Titan для оптического доступа, по данным компании, занимает ведущие позиции по емкости и интеграции, ее архитектура поддерживает конвергенцию мобильных и фиксированных сетей, имеет встроенную функцию периферийных вычислений. Решение получило широкомасштабное развертывание на сетях в Китае, Италии и Японии.

В сегменте терминальных устройств, ZTE сконцентрируется на ключевых рынках и клиентах с целью поддержания лидерства в процессе коммерциализации 5G. В настоящее время компания одной из первых завершила тесты по обеспечению сквозного соединения 5G между тремя ведущими операторами Китая, а также протестировала устройства 5G с операторами из Китая, Австралии, Испании, Австрии, Италии и Финляндии. Совместно с China Unicom, Elisa и Hutchison Drei (Австрия) ZTE представила свой флагман с поддержкой 5G ZTE Axon 10 Pro 5G, который будет представлен в Китае в начале мая 2019 г. Кроме этого, на глобальном рынке будут доступны 5G CPE для комнатного и уличного использования, а также другие серийные продукты для связи пятого поколения.

В области отраслевых приложений 5G ZTE ведет совместные разработки с операторами и партнерами, организует демонстрации и коммерческое внедрение услуг 5G в таких направлениях, как интеллектуальное производство, новые медиа, интеллектуальные счетчики, порты, аэропорты, защита окружающей среды, туризм, здравоохранение, что будет способствовать цифровой трансформации вертикальных отраслей в эру 5G. В частности, ZTE в партнерстве с подразделением China Telecom в Хунань приняла участие в строительстве умного завода, совместно с подразделением China Unicom в Тяньцзине участвовала в строительстве первого в мире умного порта с использованием технологий 5G и MEC. Кроме этого, в сотрудничестве с China Telecom ZTE развернула пилотные зоны в Сюнъане и протестировала ряд сервисов с использованием 5G (беспилотное вождение, интеллектуальная безопасность, интеллектуальное управление водными ресурсами в Байяньдянь, панорамная трансляция в режиме реального времени с использованием VR HD, а также 16-канальная трансляция видео в формате HD, видео конференция между двумя городами в формате 4K HD).