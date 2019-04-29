«Спецтек» масштабировал информационную систему ТОиР в МТФ «Норильского никеля»

В контур информационной системы управления техническим обслуживанием и ремонтами Мурманского транспортного филиала «Норильского никеля» включен перегрузочный терминал. Работы выполнены компанией НПП «Спецтек». Об этом говорится в заявлении компании, поступившем в редакцию CNews.

Мурманский транспортный филиал «Норильского никеля» располагает собственным флотом ледового класса и перегрузочным терминалом. Флот обеспечивает регулярное сообщение между портами Дудинки, Архангельска и Мурманска, вывозит продукцию Заполярного филиала «Норильский никель». Терминал в порту Мурманска осуществляет перегрузку продукции и его дальнейшую транспортировку собственным железнодорожным транспортом на переработку в «Кольская ГМК», или перегрузку на суда других перевозчиков на экспорт в европейские порты. В обратном направлении терминал и флот используются для перегрузки и транспортировки из Мурманска на Дудинку грузов для снабжения Норильского промышленного района.

Бесперебойность функционирования всего транспортно-логистического комплекса филиала зависит от технической готовности его элементов, а значит – от своевременности, полноты и качества технического обслуживания и ремонта (ТОиР), включая надежное обеспечение ТОиР материально-техническими ресурсами.

В этой связи в октябре 2013 г. в МТФ «Норильского никеля» был развернут проект внедрения информационной системы управления техническим обслуживанием и ремонтами (ИСУ ТОиР). В качестве основы системы было принято программное обеспечение TRIM, а исполнителем проекта стала компания НПП «Спецтек».

В судоходных подразделениях ИСУ ТОиР функционирует с ноября 2014 г. На тот момент в ней было зарегистрировано 50 пользователей. Судовая часть системы установлена на пяти контейнеровозах, одном танкере и одном ледоколе. Береговая часть охватила отдел технической эксплуатации флота, отдел СЗЧ и снабжения флота, отдел безопасности мореплавания, центральный склад МТФ.

Убедившись в эффективности системы, руководство МТФ «Норильского никеля» приняло решение о масштабировании ИСУ ТОиР на перегрузочный терминал. Работы, начавшиеся в октябре 2017 г., к настоящему времени завершены.

Масштабирование системы позволило включить техническое управление перегрузочного терминала, отдел железнодорожных перевозок и отдел материально-технического обеспечения в единое информационное пространство ТОиР. В системе появилось 18 новых пользователей. В базу данных внесено оборудование отдела механизации – более 50 единиц, в том числе портальные и козловые краны, автопогрузчики, терминальные тягачи, коммунальные машины и автомобили, а также оборудование отдела главного энергетика, в котором информационная система охватила электрические сети, сети теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и др.

Важной и сложной частью проекта стала интеграция ИСУ ТОиР с тремя смежными системами, взаимодействующими между собой – информационная аналитическая система корпоративного учета движения средств, автоматизированная система управления нормативно-справочной информацией, система бухгалтерского учета. Благодаря интеграции, пользователи всех систем также работают в едином информационном пространстве, исключена необходимость повторного ввода данных, повысилась оперативность и достоверность данных в части ТОиР в указанных системах.

Благодаря масштабированию на перегрузочный терминал, в ИСУ ТОиР появилась возможность планирования и анализа эффективности технической эксплуатации объектов и подразделений в масштабе всего филиала. Система служит инструментом оптимизации затрат на материально-технические ресурсы, реализует документооборот по процессам ТОиР, снабжения и управления складскими запасами.