Сбербанк и «Платформа ОФД» представили инструменты для аналитики продаж и работы с чеками

Сбербанк и «Платформа ОФД» представили предпринимателям новые инструменты бизнес-аналитики и работы с кассовыми чеками.

Теперь в личном кабинете ОФД можно следить за выручкой, средним чеком, состоянием касс, самыми продаваемыми товарами. А также сравнивать текущие результаты продаж с предыдущими периодами, наблюдать динамику показателей по конкретной кассе и по разным магазинам, выбирать удобный период просмотра данных.

Клиенты с большим числом ККТ могут видеть расположение кассовых аппаратов на карте, следить за состоянием метрик на каждом устройстве.

Данные представлены в виде удобных, интуитивно понятных графиков, которые легко адаптировать под задачи каждого конкретного бизнеса.

Графики из бизнес-показателей можно выстроить в удобном для пользователя порядке, просто переместив нужный «виджет» на экране мышкой. Предприниматель всего один раз настраивает нужную структуру графиков и при последующих входах в личный кабинет информация на странице обновляется автоматически. При желании, расположение виджетов можно изменить в любой момент.

Новый функционал доступен всем компаниям и предпринимателям, зарегистрированным в ОФД через систему «Сбербанк Бизнес Онлайн» (СББОЛ).

Вместе с инструментами аналитики в блоке «Бизнес» личного кабинета ОФД, модернизирован и раздел «Чеки». Разработчики добавили удобные опции поиска кассовых чеков, позволяющие находить и группировать нужные документы по различным параметрам. Например, можно отдельно просматривать кассовые чеки с типами оплат или искать их по фамилии кассира.

Андрей Ванин, вице-президент – руководитель дирекции экосистемы блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес» Сбербанка, отметил: «Предпринимателю важно видеть показатели развития бизнеса и управлять ими в удобном интерфейсе. Реализованное в личном кабинете ОФД решение обеспечивает простое и интуитивно понятное пользование аналитической информацией о продажах владельцам, управленцам, ответственным менеджерам торговых точек — всем, кто хочет своевременно получать независимую и точную информацию о продажах и финансовых поступлениях».