«Мегафон» помогает подбирать персонал для магазинов Calzedonia

«Мегафон» подбирает продавцов-консультантов для работы в магазинах Calzedonia, Intimissimi и Tezenis с помощью своего первого сервиса для массового подбора в линейке HR-tech – «Цифровой подбор линейного персонала». На протяжении всего процесса от первого телефонного интервью до трудоустройства кандидата сопровождают специалисты Общего центра обслуживания «Мегафона» (ОЦО). Об этом CNews сообщили в пресс-службе «Мегафона».

Услуга «Цифровой подбор» помогает решить несколько задач – подключить дополнительный ресурс опытных рекрутеров в пиковые периоды подбора, распределить нагрузку между собственными командами и специалистами на аутсорсе. Для Calzedonia специалисты ОЦО формируют первичный поток для регулярного подбора специалистов на новые точки продаж и помогают снизить отток.

Процесс подбора начинается с планирования. Ожидания, потребности, сроки и профиль кандидатов обговариваются заранее и оформляются в виде заявки в самом интерфейсе решения. После синхронизации с клиентом рекрутеры ОЦО отбирают резюме наиболее подходящих кандидатов и проводят первичное телефонное интервью, приглашают на встречу с HR в Calzedonia. Для общения используются настроенные специалистами клиента текстовые шаблоны SMS и e-mail.

Как для ОЦО, так и для Calzedonia важно сокращать время на администрирование процесса. Работа по сопровождению кандидатов ведется в личном кабинете, вся необходимая информация доступна онлайн – не только по процессу подбора, но и по результатам отбора кандидатов и их трудоустройства. Специалисты ОЦО запускают процесс подбора максимально оперативно – в течение 24 часов с момента получения заявки. Для быстрого реагирования на любые изменения регулярно проводятся калибровочные встречи, ведется постоянная работа с причинами отказа. Это позволяет поддерживать согласованные показатели качества и скорости подбора.

«Наше ключевое требование – качество подбора и "попадание" кандидата в ожидаемый профиль. Наш идеальный сотрудник – коммуникабельный, активный, стрессоустойчивый, ориентированный на результат человек, с обязательным с желанием развиваться в сфере модного ритейла. С таким запросом мы обратились в "«Мегафон", – сказал Роберто Бау, руководитель отдела HR в Calzedonia. – Раньше на подготовку массового интервью у одного специалиста уходил целый рабочий день, а 70% рабочего времени занимал обзвон кандидатов. Мы полностью доверились нашему партнеру и очень довольны результатом – процесс подбора стал легче и удобнее, каждый месяц мы получаем резюме порядка 30 кандидатов, которые полностью соответствуют нашим требованиям».

«Один из ключей к успеху в бизнесе – качественная и своевременная коммуникация. Коллеги из Calzedonia активно включаются в процесс, оперативно дают обратную связь по каждому кандидату на любом этапе, в режиме онлайн наблюдают за процессом подбора, отслеживают показатели статистики. С нашей стороны, специалисты ОЦО своевременно оповещают коллег обо всех изменениях или промежуточных результатах. Работа в таком формате позволяет нам быстро и качественно подбирать кандидатов, а нашим партнерам – качественно распределять задачи в команде и освободить своих специалистов от рутинных и трудоемких процессов. Мы рады, что опыт, накопленный нами внутри, востребован нашими клиентами и помогает им трансформировать привычные бизнес-процессы», – отметила Людмила Белоглазова, руководитель по поиску кандидатов Общего центра обслуживания «Мегафона».

«Мы уверены в перспективности развития услуг по аутсорсингу бизнес-процессов (BPaaS). И уже сегодня HR-tech-сервисы "Цифровой подбор линейного персонала" и "Мегафон рекрутика", которые мы вывели на рынок первыми среди операторов, показывают динамичный рост, – сказал Павел Захаров, директор по маркетингу корпоративного бизнеса "Мегафона". – За несколько месяцев, прошедших с момента запуска услуг, нашими решениями стали пользоваться уже 46 крупных коммерческих клиентов, и мы видим большой потенциал в сегменте среднего бизнеса. Это доказывает, что мы движемся по верному пути – вдохновляясь потребностями клиентов, вовлекаемся в бизнес-процесс и показываем качественные результаты».