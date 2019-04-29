Astra Linux и «Инкома» подтвердили совместимость ПО «Видеоселектор» c Astra Linux SE

Astra Linux и «Инкома» объявили о том, что результаты тестовых испытаний подтвердили корректность работы программного продукта «Видеоселектор» c ОС Astra Linux Special Edition (релиз «Смоленск» версии 1.6.). Компании подписали сертификат совместимости своих продуктов и заключили соглашение о технологическом партнерстве в рамках программы Ready For Аstra Linux.

По результатам тестирования производители подписали сертификат совместимости, подтверждающий корректность функционирования программного комплекса «Видеоселектор» с операционной системой специального назначения Astra Linux Special Edition (релиз «Смоленск» версии 1.6.). Согласно протоколу испытаний, были протестированы и отлажены различные сценарии работы, что позволяет рекомендовать «Видеоселектор» в качестве решения по видеоконференцсвязи на базе операционной системы Astra Linux Special Edition.

Компания «Инкома» является официальным партнером ГК Astra Linux и обладает необходимым штатом сертифицированных инженеров, технической и методологической базами для реализации проектов по внедрению ОС Astra Linux. Заключение технологического партнерства стало новым этапом развития сотрудничества компаний.

Представители «Инкома» и ГК Astra Linux заявили, что видят в заключенном партнерстве большой потенциал для технологического роста компаний и развития долгосрочных отношений.

«Как производитель российского программного обеспечения мы видим очень высокую важность в таких программах, как Ready For Аstra. Ни для кого не секрет, что одной из ключевых проблем сегодня в отрасли становится совместимость российских программных продуктов и переход на платформенные решения. Тестирование программных продуктов на совместимость разработчиками позволяет предложить заказчикам гарантировано работающее комплексное решение, тем самым сэкономив им колоссальное количество времени и средств при внедрении», - отметила генеральный директор «Инкома» Юлия Семесько.

«Видеоселектор – крайне востребованное на рынке решение, позволяющее если не заменить, то составить сильную конкуренцию иностранным продуктам по организации видеоконференций и совещаний, в том числе Skype For Business. Полагаю, что благодаря запатентованным технологиям в части оптимизации потока данных при организации видеотрансляции в совокупности со стабильностью и защищённостью Astra Linux, этот комплекс может стать хорошей платформой для внутрикорпоративного сервиса видеоконференций», - сказал директор по продукту ГК Astra Linux Роман Мылицын.