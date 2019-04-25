Samsung начинает российские продажи 4K UHD монитора UR59C. Цена

Samsung Electronics объявила о начале продаж 32-дюймового изогнутого монитора UR59C в России.

В мониторе UR59C сочетаются гибкость и производительность. Устройство получило изогнутый UHD экран с коэффициентом контрастности не менее 2500:1 и разрешением 4K UHD 3840х2160 точек с поддержкой до одного миллиарда цветов. Благодаря кривизне 1500R экран обеспечивает эффект полного погружения как при работе с графикой и видео, так и во время игры или при просмотре фильма. Кроме того, высокое качество изображения снижает напряжение глаз, которое обычно сопровождает продолжительную работу за монитором.

Лаконичный дизайн устройства делает его подходящим для работы в офисе или дома. Толщина корпуса монитора 6,7 мм, безрамочный дисплей крепится на V-образную металлическую подставку, которая позволяет спрятать кабели.

Тыльная сторона экрана обладает рельефной текстурой, поэтому на ней не остаются отпечатки пальцев. Плавные изогнутые линии в дизайне устройства превращают его не просто в функциональный рабочий инструмент, но и в элегантный предмет интерьера.

Функции «Картинка-в-картинке» (Picture-in-Picture, PIP) и «Две картинки рядом» (Picture-by-Picture, PBP) позволяют вывести на экран два изображения одновременно от двух источников видеосигнала с исходным разрешением, соответствующим разрешению каждого источника. Кроме того, в мониторе предусмотрена функция Easy Setting Box, с помощью которой можно создавать на экране несколько окон разного размера.

4K UHD-монитор Samsung UR59C можно приобрести на официальном сайте Samsung, а также в магазинах партнеров на всей территории России по рекомендованной розничной цене 34 990 руб.