«Рикор» увеличит долю отечественных комплектующих в серверных платформах

«Рикор» приступил к производству опытных образцов серверных блоков питания собственной разработки. В продуктовой линейке представлено несколько моделей: 650W 1U Single 80+ Gold, 800W 2U Redundant 80+ Gold и 650W 1U Redundant.

Выпуск серверных блоков питания, разработанных и полностью произведенных на территории РФ, позволит еще больше увеличить адвалорную долю отечественных комплектующих при сборке серверных платформ «Рикор». На сегодняшний день все компоненты платформ имеют сертификаты, подтверждающие их российское производство, в том числе серверные материнские платы «Рикор» внесены в реестр заключений Минпромторга о подтверждении производства оборудования на территории РФ, а в начале марта 2019 г. на линейку материнских плат был продлен сертификат по форме СТ-1, предусмотренной для товаров, рассчитанных на реализацию в странах СНГ.

«Рикор» успешно завершил испытания серверных платформ на базе процессоров Intel Xeon E5 v3/v4 на полную совместимость с аппаратным модулем доверенной загрузки (АМДЗ) системы защиты информации и несанкционированного доступа «Аккорд-АМДЗ». По итогам проведенного тестирования была обновлена линейка серверных платформ и добавлены модификации, оснащенные штатным контактным устройством, обеспечивающим интерфейс между контроллером АМДЗ и персональным идентификатором пользователя.

После получения подтверждения программно-аппаратной совместимости партнеры «Рикор» – крупнейшие российские сборщики серверов – получили возможность предложить рынку полностью отечественное решение, отвечающее всем требованиям импортозамещения – сервер со встроенным модулем доверенной загрузки.

«В настоящий момент наши партнеры могут самостоятельно конфигурировать готовые сервера из комплектующих "Рикор" и сертифицировать их в Минпромторге, как оборудование произведенное на территории РФ из российских компонентов, к которым, помимо основных элементов серверных платформ, материнских плат, серверных корпусов, теперь относятся и блоки питания," – отметил вице-президент «Рикор» Борис Иванов.

Продукция «Рикор» в первую очередь ориентирована на российские предприятия и учреждения, заинтересованные в импортозамещении. В планах холдинга дальнейшее расширение линейки серверных комплектующих отечественного производства. Так, например, на II кв. 2019 г. запланирован выпуск инженерных образцов серверных модулей памяти DDR4 ECC Registered объемом 8Gb, 16Gb и 32Gb.