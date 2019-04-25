«Почта России» переходит на российский офисный пакет «Мой офис»

«Почта России» объявила о переходе на отечественное офисное программное обеспечение. По результатам открытого конкурса в течение трех лет (к 2021 г.) все 82 региональных филиала почтового предприятия будут оснащены 30 тыс. лицензий российского ПО «Мой офис».

В рамках реализации плана мероприятий, направленного на преимущественное использование отечественного программного обеспечения, «Почта России» провела открытый тендер по выбору офисного решения и работ по обучению и технической поддержке пользователей. Согласно трехлетнему соглашению между победителем аукциона компанией «Бином», субъектом малого и среднего предпринимательства, и «Почтой России», последнему будет поставлено 28 тыс. лицензий «Мой офис стандартный» и 2 тыс. лицензий «Мой офис профессиональный». Общая сумма контракта за ПО и работы по обучению и поддержке составляет 352,6 млн руб. Переход затронет как сотрудников головного офиса, так и административных работников в регионах.

«Мы обязаны обеспечивать непрерывную работу всех филиалов предприятия в любой ситуации, поэтому использование импортонезависимых технологий является для нас стратегическим приоритетом. "Почта России" стремится использовать механизм конкурентных закупок для того, чтобы найти оптимальный баланс между стоимостью лицензии и функциональностью ПО. Кроме того, реализуемая нами стратегия по поддержке малого и среднего предпринимательства позволяет участвовать в конкурсах представителям МСП. По результатам открытого тендера выбранное российское решение удовлетворяет нашим требованиям и обошлось нам значительно дешевле иностранного», – отметил заместитель генерального директора «Почты России» по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов Сергей Емельченков.

Специалисты «Почты России» несколько месяцев проводили анализ доступных на рынке отечественных решений в области офисного ПО и определили требования к типовому комплекту рабочего места. Кроме функциональных требований, офисный пакет должен поддерживать совместимость с операционными системами на базе Linux и Windows.

«"Почта России" — одно из самых крупных и регионально распределенных предприятий в стране. Парк компьютеров ФГУП насчитывает около 160 тыс. ПК. С 2017 г. мы несколько раз участвовали в тестировании наших продуктов на совместимость и функциональность в "Почте России". Несмотря на разнородность технических решений, наши технологии миграции обеспечивают бесшовный переход и непрерывность бизнес-процессов в компании. Расширенные средства интеграции «Мой офис» позволяют настроить взаимодействие офисных приложений с системой документооборота и государственными информационными системами "Почты России"», — сказал Дмитрий Комиссаров, генеральный директор компании «Новые облачные технологии».